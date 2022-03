Predseda Demokratickej strany v Albánsku odstúpil z funkcie

Tirana 21. marca (TASR) - Lulzhim Basha, líder opozičnej pravicovej albánskej Demokratickej strany (PD), v pondelok po niekoľkomesačných turbulenciách odstúpil z funkcie. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Bohužiaľ, môj pokus o udržanie strany pokope zlyhal," povedal Basha novinárom v Tirane.



Basha nespomenul bývalého prezidenta krajiny Saliho Berishu, zakladateľa a dlhoročného predsedu strany, no medzi 47-ročným Bashom a 77-ročným politickým veteránom Berishom sa odohrával tvrdý mocenský boj.



Ten vyvrcholil v januári Berishovým vylúčením zo strany. Len krátko predtým sa Berisha so svojimi stúpencami pokúsil vtrhnúť do straníckej centrály.



Tieto udalosti mali za následok na výsledky PD vo voľbách. Socialistická strana albánskeho premiéra Ediho Ramu zvíťazila v minuloročných aprílových parlamentných voľbách, ako aj v marcových doplňujúcich voľbách starostov vo viacerých kľúčových mestách.



V roku 1992 sa stal Berisha prvým demokraticky zvoleným prezidentom Albánska po páde komunizmu. V rokoch 2005 - 2013 bol premiérom. Do roku 2013 stál aj na čele PD.