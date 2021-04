Albánsky premiér Edi Rama vyhlásil najsladšie víťazstvo vo voľbách

Tirana 27. apríla (TASR) - Albánsky premiér Edi Rama v utorok pred davom svojich priaznivcom vyhlásil, že jeho Socialistická strana Albánska (PS) dosiahla "najťažšie, ale najsladšie" volebné víťazstvo. Takmer úplné výsledky nedeľňajšieho hlasovania totiž naznačujú, že získal už tretí mandát po sebe, informovala agentúra AFP.



Albánska volebná komisia uviedla, že socialisti pravdepodobne získali 74 kresiel v 140-člennom parlamente, čím sa Rama stal prvým albánskym lídrom, ktorý bude premiérom tretie volebné obdobie.



"Prekonali sme rekord. Bol to historický rekord. Ďakujeme, že ste nám verili viesť vás ďalšie štyri roky," povedal Rama dva dni po voľbách tisícom priaznivcov v centre hlavného mesta Tirana.



Po sčítaní hlasovacích lístkov z viac ako 95 percent volebných miestností získala aliancia opozičných strán vedená Demokratickou stranou Albánska (DP) 59 kresiel.



Priebeh nedeľňajších parlamentných volieb sledovali diplomati Spojených štátov i Európskej únie aj vzhľadom na snahu Albánska začať rokovania o vstupe do Únie.



Ako pripomína AFP, predvolebnú kampaň v Albánsku sprevádzali osobné útoky medzi jednotlivými kandidátmi, no v poslednom týždni ju poznačila najmä prestrelka medzi priaznivcami dvoch hlavných konkurenčných strán, ktorá si vyžiadala jednu obeť.



Napriek napätej atmosfére prebehol samotný volebný deň bez incidentov. EÚ v utorok ocenila organizáciu volieb a vyzvala všetky strany, aby rešpektovali ich výsledok.



Albánsko je jednou z najchudobnejších krajín Európy a mimovládne organizácie ho považujú aj za jednu z najskorumpovanejších na kontinente.