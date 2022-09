Albánsko prerušilo diplomatické styky s Iránom pre kybernetický útok

Tirana 7. septembra (TASR) - Albánsko v stredu prerušilo diplomatické vzťahy s Iránom. Oznámil to albánsky premiér Edi Rama, ktorý Irán zároveň obvinil zo zodpovednosti za rozsiahly kybernetický útok, ktoré Albánsko v lete postihlo. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ministerská rada rozhodla o prerušení diplomatických stykov s Iránskou islamskou republikou s okamžitou platnosťou," uviedol Rama.



Albánsky premiér obvinil Irán z toho, že v júli spustil kybernetický útok namierený proti albánskym inštitúciám s cieľom "ochromiť verejné služby a nabúrať sa do dát a elektronickej komunikácie vládnych systémov".



Útok sa však nepodaril, keďže podľa Ramu boli "spôsobené škody oveľa menšie v porovnaní s tým, čo agresor zamýšľal". Všetky albánske systémy sú údajne plne funkčné a krajina neprišla o žiadne údaje.



Rama vo vyhlásení uviedol, že iránski diplomati a ostatní diplomatickí zamestnanci musia Albánsko opustiť do 24 hodín.



Vzťahy medzi Albánskom a Iránom sú napäté už niekoľko rokov. Začali sa zhoršovať po tom, čo Tirana prijala iránsku exilovú opozičnú organizáciu Ľudoví mudžahedíni (MEK).



Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomína, že Albánsko v roku 2013 súhlasilo s prijatím približne 3000 členov hnutia MEK, ktoré Teherán považuje za teroristickú skupinu. Tirana tak reagovala na žiadosť Washingtonu i OSN.