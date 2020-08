Berlín 4. augusta (TASR) - Albánsko previezlo do Nemecka údajného člena teroristickej bunky Islamského štátu (IS), ktorý vraj plánoval v Nemecku útočiť na americké vojenské základne. V utorok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na tamojšiu prokuratúru.



Muža z Tadžikistanu, známeho iba ako Komron B., zatkli v pondelok po jeho príchode na letisko vo Frankfurte nad Mohanom.



Ďalších štyroch Tadžikov zadržali v Nemecku v apríli tohto roka a ich údajného vodcu vzali do väzby už v marci 2019, píše AP. Podľa prokuratúry sa títo muži pridali k teroristickej organizácii Islamský štát (IS) vlani v januári a založili jej nemeckú bunku.



Ich pôvodný plán bol vycestovať do Tadžikistanu a bojovať proti tamojšej vláde, neskôr však svoju pozornosť obrátili na plánovanie útokov v Nemecku. Za ciele si vybrali americké vojenské základne v Nemecku, ale taktiež sa zamerali na jedincov, vrátane jednej neznámej osoby, ktorú považovali za kritika islamu.



Na vykonanie teroristických činov však najprv museli získať peniaze, preto jeden z členov vycestoval do Albánska, kde mal za nájomnú vraždu zinkasovať odmenu 40.000 amerických dolárov (približne 34.000 eur) - ich plán však nakoniec zlyhal.