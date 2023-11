Albánsko dočasne prijme migrantov prichádzajúcich do Talianska

Rím 6. novembra (TASR) - Albánsko poskytne dočasné útočisko desaťtisícom migrantov zachránených v Stredozemnom mori, kým Taliansko preskúma ich žiadosti o azyl, oznámila v pondelok talianska vláda. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Dohoda s Albánskom, ktoré nie je súčasťou Európskej únie, bola oznámená po stretnutí albánskeho premiéra Ediho Ramu a talianskej premiérky Giorgii Meloniovej v Ríme. Tá vlani vyhrala voľby po prísľube zastaviť nelegálnu migráciu do Talianska.



Taliansko podľa dohody zaplatí výstavbu dvoch stredísk pre 3000 ľudí. Vzniknú v prístave Shengjin a v oblasti Gjader na severozápade Albánska a budú navrhnuté tak, aby mohli ubytovať približne 36.000 ľudí ročne. V prevádzke by mali byť na jar 2024.



Do centier nebudú posielať neplnoletých, tehotné ženy a ďalšie "zraniteľné osoby", povedala Meloniová.



Ak Taliansko odmietne žiadosti o azyl, Albánsko by migrantov deportovalo. Albánsko by tiež pre obe centrá pod talianskou jurisdikciou zabezpečilo vonkajšiu bezpečnosť.



Opozičný poslanec a líder Strany zelených Angelo Bonelli povedal, že dohoda je "očividným porušením konvencií a medzinárodného práva".



Od začiatku roka dorazilo k brehom Talianska už viac ako 145.000 ľudí v porovnaní s 88.000 ľuďmi v rovnakom období minulého roka, vyplýva z oficiálnych údajov.