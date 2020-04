Albánsko uvoľňuje reštrikcie cez pracovný týždeň, cez víkendy pritvrdí

Tirana 14. apríla (TASR) - Albánsko zmiernilo pravidlá, ktorými v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu obmedzilo pohyb osôb mimo svojho domova, informovala agentúra Reuters.



Občania tak počas pracovného týždňa získajú viac času na nákupy v obchode či lekárni alebo iné nevyhnutné potreby.



Každá rodina bude mať teraz v čase od 05.00 h do 17.30 h vyhradených 90 minút na návštevu u dohodnutého obchodníka, v banke či lekárni. Opustiť bydlisko budú môcť po tom, ako na to dostanú povolenie prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny. Čas zákazu vychádzania sa tak skrátil o štyri a pol hodiny.



Kým počas pracovného týždňa sa doterajšie opatrenia zmiernili, počas víkendov budú sprísnené, pričom platiť budú od piatkového večera do pondelka ráno, a nie od soboty poludnia ako doteraz.



Od pondelka sa v Albánsku začalo aj s používaním dronov, čím chce polícia odradiť tých, ktorí porušujú vládne nariadenia.



Albánske úrady oznámili, že krajina vstupuje do druhej fázy boja proti šíreniu koronavírusu SARS-CoV-2. "Keď začneme pravidlá zmierňovať malými krokmi, musíme byť ostražití," uviedla ministerka zdravotníctva Ogerta Manastirliuová.



Od zaznamenania prvých prípadov nákazy - 9. marca - bolo v Albánsku potvrdených 467 infikovaných, z ktorých 23 medzičasom zomrelo.



Väčšina z 21 nových prípadov odhalených za posledných 24 hodín bola identifikovaná v severoalbánskom meste Skadar. Jeho starosta následne uzavrel hlavný trh a nariadil dezinfekciu verejných priestranstiev.