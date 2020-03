Albánsko zavádza pre koronavírus prísne opatrenia

Tirana 28. marca (TASR) - Albánska vláda oznámila, že ľudia v krajine budú musieť požiadať o povolenie odísť z domova na nákup nevyhnutných potrieb alebo z iných naliehavých dôvodov. Ide o súčasť prísnejších opatrení na zamedzenie šíreniu nového druhu koronavírusu, informovala v sobotu agentúra AP.



Albánsky premiér Edi Rama povedal, že ľudia môžu žiadosť o "povolenie opustiť" bydlisko podať prostredníctvom internetu na stránke e-albania.al alebo esemeskou. Vyjsť von môže len jedna osoba z rodiny, a to na najviac jednu hodinu.



Otvorené v krajine sú len obchodné prevádzky predávajúce potraviny, lieky a ďalšie základné potreby, pričom ľudia môžu vychádzať von iba v čase od 5.00 h do 13.00 h od pondelka do soboty, píše AP.



Od soboty 13.00 h do pondelka 5.00 h nebude povolený pohyb ľudí vonku ani nijaké obchodné aktivity, na dodržiavanie nariadení budú v uliciach dohliadať policajti a vojaci.



Albánsko dosiaľ hlásilo 186 prípadov nákazy novým koronavírusom, ktorej v krajine podľahlo desať ľudí.