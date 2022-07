Albánsko žiada Radu Európy o zrušenie rezolúcie z roku 2011

Tirana 22. júla (TASR) - Albánsky parlament požiadal Radu Európy, aby zrušila rezolúciu z roku 2011, v ktorej sa uvádzajú medzičasom nepodložené obvinenia z odoberania ľudských orgánov počas vojny v Kosove v 90. rokoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Parlament vo štvrtok neskoro večer zahlasoval pomerom hlasov 125:0 v prospech návrhu, ktorým Tirana žiada Radu Európy, ktorá je najvyšší európsky orgán pre ľudské práva, aby zbavila Albánsko i Kosovo obvinení z obchodovania s orgánmi. Podporovatelia tejto iniciatívy uviedli, že takýto krok by pomohol normalizovať vzťahy medzi Kosovom a Srbskom, píše AP.



Parlamentné zhromaždenie Rady Európy v roku 2011 prijalo rezolúciu, v ktorej žiadalo vytvorenie misie Európskej únie v Kosove s cieľom vyšetriť "vojnové zločiny a obchodovanie s orgánmi" v Kosove a Albánsku.



Zhromaždenie pritom uviedlo obvinenia, že bojovníci už rozpustenej Kosovskej oslobodzovacej armády (KLA) obchodovali s ľudskými orgánmi odobratými väzňom, zabitým Srbom i svojim druhom - etnickým Albáncom v Kosove aj Albánsku.



Rezolúcia sa opierala o správu švajčiarskeho politika Dicka Martyho - vyšetrovateľa Rady Európy - z roku 2010, v ktorej sa uvádza, že KLA bola zodpovedná za smrť stoviek Srbov, Rómov a etnických Albáncov podozrivých zo spolupráce so Srbmi počas kosovskej vojny v rokoch 1998-1999.



KLA bojovala proti srbským silám v snahe získať nezávislosť pre Kosovo, ktoré bolo vtedy srbskou provinciou, píše AP.



V návrhu, ktorý prijali albánski zákonodarcovia, sa uvádza, že tvrdenia v Martyho správe "zostávajú nepodložené, nedokázané a nezakladajú sa na dôkazoch a faktoch, a preto by ich národné aj medzinárodné inštitúcie mali považovať za takéto".



Albánsky premiér Edi Rama, líder socialistov, vo štvrtok označil Martyho správu za "obludnú" a odsúdil, že KLA dostala charakteristiku "zločineckej teroristickej jednotky, ktorá sa zaoberá obchodovaním s orgánmi".



Počas bojov medzi KLA a srbskými vojenskými silami zahynulo viac ako 13.000 ľudí, väčšinou etnických Albáncov, predtým než 78-dňová bombardovacia kampaň NATO prinútila Srbsko stiahnuť svoje jednotky a odovzdať kontrolu OSN a Aliancii.



Kosovo vyhlásilo nezávislosť od Srbska v roku 2008. Spojené štáty a väčšina krajín Západu ho uznávajú sa suverénny štát, ale Srbsko, ktoré podporujú spojenci Rusko a Čína, nie.