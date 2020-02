Zomrela vdova po albánskom diktátorovi Enverovi Hodžovi

Tirana 26. februára (TASR) - Vo veku 99 rokov zomrela v stredu Nedžmije Hodžová, manželka a verná zástankyňa niekdajšieho komunistického diktátora Envera Hodžu, ktorý vládol Albánsku tvrdou rukou od roku 1944 až do svojej smrti v roku 1985. S odvolaním sa na vyhlásenie rodiny o tom informovala agentúra AFP.



Hodžová zomrela vo svojom skromnom byte v Tirane, kde žila spoločne so svojou dcérou a neterou, povedala AFP jej manželka Hodžovej syna. Pre médiá sa tiež vyjadril syn zosnulej, Ilir Hodža, ktorý vydaril "smútok" nad smrťou svojej matky, ktorá podľa jeho slov "zasvätila celý život oslobodeniu svojej vlasti, vytvoreniu nového Albánska, pokroku a emancipácii albánskej spoločnosti".



AFP pripomína, že Hodžová, ktorá svojho manžela prežila o vyše 30 rokov, nikdy neprejavila výčitky svedomia v súvislosti s jeho hrôzovládou. Osobne sa tiež podieľala na popravách, deportáciách a svojvoľnom zatýkaní, ktoré poznačili režim jej manžela.



Počas Hodžovho represívneho režimu bolo väznených či poslaných do internačných táborov približne 100.000 Albáncov.



Nedžmije Hodžová sa narodila 8. februára 1921 do rodiny albánskych moslimov v severomacedónskom meste Bitola. Neskôr vstúpila do komunistickej strany, pričom počas druhej svetovej vojny bojovala na strane partizánov, píše agentúra AP. Po vojne sa vydala za Envera Hodžu, vtedajšieho premiéra a lídra komunistickej strany.



Po páde komunistického režimu v Albánsku v roku 1991 bola Hodžová uväznená a v roku 1993 odsúdená na 11-ročné väzenie pre spreneveru verejných financií. V roku 1997 ju však omilostili.



Hodžová vždy chválila svojho manžela, a raz na jeho obranu dokonca povedala že "nebol diktátorom, ale ideálnym vodcom, ktorý vedel, ako brániť svoju rodinu pred zahraničnými i domácimi nepriateľmi ohrozujúcimi existenciu Albánska".



Albánsko počas režimu jej manžela prerušilo väzby s ostatnými komunistickými štátmi a celé desaťročia bolo izolované od zvyšku sveta, pripomína AFP.



Hodžová žila v posledných rokoch na predmestí Tirany a napísala knihu pamätí s názvom Môj život s Enverom. Jej rodina uviedla, že ju pochovajú vo štvrtok na verejnom cintoríne v Tirane.