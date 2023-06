Albánsko zrušilo summit s Kosovom pre napätie okolo Srbov

Tirana/Priština 14. júna (TASR) – Vzhľadom na pretrvávajúce napätie na Srbmi obývanom severe Kosova odvolal albánsky premiér Edi Rama spoločné zasadnutie svojho kabinetu s kosovskou vládou. Uskutočniť sa malo v stredu, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Rama s ohľadom na situáciu navrhol, aby sa zasadnutie v kosovskom meste Djakovica (albánsky Gjakova) uskutočnilo v menšom formáte. Kosovský premiér Albin Kurti to odmietol.



Kosovská vláda uviedla, že odvolanie spoločného rokovania prijala s poľutovaním. Na schôdzke mali podpísať 13 bilaterálnych dohôd v oblastiach hospodárstva, súdnictva, školstva a kultúry, uviedol kabinet v Prištine.



Násilie na severe Kosova vypuklo počas protestov Srbov koncom mája, pri ktorom napadli vojakov mierových síl KFOR pod vedením NATO. Pri zrážkach utrpeli zranenia desiatky ľudí.



Kosovo je obývané prevažne Albáncami. V roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska, ktoré tento krok neuznáva.



Belehrad pripisuje zodpovednosť za najnovší konflikt medzi Srbmi zo severu Kosova a Prištinou premiérovi Kurtimu, pretože jeho vláda stále neuzákonila práva územnej autonómie pre kosovských Srbov. Rama, ktorý má dobré vzťahy so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom, nedávno navrhol koncepciu takéhoto autonómneho štatútu. Priština to považuje za neprijateľné zasahovanie do svojich záležitostí.