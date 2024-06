Albánsky expremiér neuspel s odvolaním proti zákazu vstupu do Británie

Londýn 17. júna (TASR) — Bývalý albánsky prezident a expremiér a súčasný opozičný líder Sali Berisha v pondelok neuspel so svojím odvolaním voči zákazu vstupu na územie Veľkej Británie za údajné prepojenie na organizovaný zločin a za korupciu vydanému v roku 2022. Informovala o tom agentúra Reuters.



Berisha, predseda najväčšej albánskej opozičnej Demokratickej strany, sa proti rozhodnutiu o zákaze vstupu odvolal v marci na Osobitnej imigračnej komisii (SIAC) v Londýne. Tvrdil, že vstup mu bol zakázaný na základe nepreukázaných nepravdivých tvrdení.



Komisia však v pondelok v písomnom rozhodnutí odvolanie 79-ročného Berishu zamietla.



Obvinenia voči svojej osobe označil Berisha v júli 2022 za ohováranie, za ktorým podľa neho stoja albánsky premiér Edi Rama a americký miliardár George Soros.



Rozhodnutie Británie nasledovalo rok po tom, čo Berishovi zakázali vstup na svoje územie aj Spojené štáty pre údajnú korupciu a zneužívanie moci.



Berisha bol v Albánsku obvinený, že v rokoch 2005 - 2009 využil svoj vplyv ako premiér na zvýhodnenie manžela svojej dcéry pri privatizácii štátnej pôdy, čo on a jeho dcéra popierajú. V decembri ho umiestnili do domáceho väzenia, prokuratúra však na neho nepodala trestné oznámenie.



V roku 1992 sa stal Berisha prvým demokraticky zvoleným prezidentom Albánska po páde komunizmu. V rokoch 2005 - 2013 bol predsedom vlády.