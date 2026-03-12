Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Albánsky parlament nezbavil imunity bývalú vicepremiérku

Boj proti organizovanému zločinu a korupcii je jednou z hlavných podmienok vstupu Albánska do Európskej únie.

Autor TASR
Tirana 12. marca (TASR) — Poslanci albánskeho parlamentu vo štvrtok neschválili návrh, na základe ktorého mala byť z korupcie obvinená bývalá podpredsedníčka vlády Belinda Ballukuová zbavená imunity. Jeho prijatie zablokovala Socialistická strana Albánska (PSSh) premiéra Ediho Ramu, ktorá má v parlamentne väčšinu. Ballukuovú tak v rámci vyšetrovania zatiaľ nie je možné zadržať, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.

Ballukuová bola v roku 2022 vymenovaná za podpredsedníčku vlády a od roku 2019 pôsobila ako ministerka infraštruktúry a energetiky. Podľa nezávislého orgánu na boj proti korupcii a organizovanému zločinu (SPAK) je podozrivá z protekcionárstva vo verejnom obstarávaní na dva stavebné projekty v hlavnom meste Tirana v hodnote viac ako 200 miliónov eur.

V oboch prípadoch je 53-ročná Ballukuová obvinená z poskytnutia neoprávnenej výhody jednému z uchádzačov. Po vznesení obvinenia ju špeciálny súd 20. novembra odvolal z funkcie a zakázal jej opustiť Albánsko.

Ballukuová bola na albánskej politickej scéne vnímaná ako vychádzajúca hviezda, ktorú Rama protežoval ako svoju potenciálnu nástupkyňu vo funkcii. Po tom, ako sa objavili podozrenia z korupcie, opozičná Demokratická strana usporiadala protesty požadujúce rezignáciu Ediho Ramu, ktorého vlády od roku 2013 zasiahlo niekoľko korupčných škandálov.

Boj proti organizovanému zločinu a korupcii je jednou z hlavných podmienok vstupu Albánska do Európskej únie.
.

