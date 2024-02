Albánsky parlament schválil dohodu s Talianskom o prijímaní migrantov

Tirana 22. februára (TASR) - Albánsky parlament vo štvrtok schválil dohodu, na základe ktorej Albánsko bude prijímať z Talianska migrantov zachránených v medzinárodných vodách. Taliansko už dohodu schválilo, pričom opoziční poslanci a ľudskoprávne skupiny v oboch krajinách ju kritizujú. TASR správu prevzala z agentúra AP a AFP.



Dohodu podporilo 77 poslancov v 140-člennom parlamente. Na jej schválenia stačila jednoduchá väčšina. Opoziční poslanci hlasovanie bojkotovali a narušovali ho pískaním.



Talianska premiérka Giorgia Meloniová a albánsky premiér Edi Rama sa vlani v novembri dohodli, že Albánsko poskytne na svojom území dočasné útočisko pre migrantov smerujúcich do Talianska.



Rím ako protihodnotu zaplatí výstavbu dvoch stredísk pre 3000 migrantov v prístave Shengjin a v oblasti Gjader na severozápade Albánska. Budú navrhnuté tak, aby mohli od roku 2024 ročne ubytovať približne 36.000 ľudí.



Albánsky Ústavný súd v januári rozhodol v prospech dohody, ktorá podľa jeho rozhodnutia nenarušuje územnú celistvosť krajiny.



Dohodu už schválili obe komory talianskeho parlamentu. Skupiny na ochranu ľudských práv varujú, že Taliansko sa vzdáva svojich medzinárodných záväzkov. Stredoľavicová opozícia to označila za nákladnú propagandu pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.