Albánsky parlament v prvom kole voľby nezvolil nového prezidenta

Tirana 17. mája (TASR) - Albánskemu parlamentu sa v pondelok nepodarilo zvoliť nového prezidenta tejto balkánskej krajiny. Ďalšie kolo hlasovania by sa malo uskutočniť v nasledujúcich siedmich dňoch.



Ako informovala agentúra AP, nový prezident nebol zvolený, pretože do prvého kola nebol nominovaný žiadny kandidát. Právna komisia parlamentu však napriek tomu považuje toto hlasovanie z formálneho hľadiska za vykonané.



Na to, aby sa parlament mohol zaoberať vybraným kandidátom, musí ho podporiť najmenej 20 poslancov. Jeden poslanec pritom nemôže podporiť viac ako jedného kandidáta.



Keďže albánsky parlament má 140 poslancov, znamená to, že na hlasovanie o budúcom prezidentovi môže byť parlamentu predložených maximálne sedem kandidátov.



Ústava predpokladá päť zasadnutí pre voľbu prezidenta, pričom v prvých troch kolách musí víťaz získať najmenej tri pätiny hlasov, čo znamená podporu 84 poslancov. V posledných dvoch kolách stačí len väčšina hlasov, teda podpora 71 zákonodarcov.



Vládnuci socialisti majú v parlamente 74 poslancov, čo znamená, že majú potrebnú jednoduchú väčšinu na zvolenie prezidenta vo štvrtom alebo piatom kole.



Prvé tri zasadnutia si na zvolenie prezidenta vyžadujú aj hlasy opozície, poznamenala AP.



Prezidentský úrad má v Albánsku prevažne ceremoniálnu rolu a vo všeobecnosti sa chápe ako apolitický. Prezident má však určité právomoci v oblasti súdnictva a ozbrojených síl. Funkciu hlavy štátu je možné vykonávať najviac dve funkčné obdobia.