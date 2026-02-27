< sekcia Zahraničie
Albánsky premiér Rama odvolal členku vlády podozrivú z korupcie
Očakáva sa, že parlament 5. marca rozhodne, či Ballukuovej zruší imunitu, čo by následne SPAK umožnilo zatknúť ju.
Autor TASR
Tirana 27. februára (TASR) - Albánsky premiér Edi Rama vo štvrtok večer odvolal z funkcie podpredsedníčku vlády Belindu Ballukuovú, ktorá čelí podozreniam z manipulácie s verejnými súťažami. Ako informovala agentúra Reuters, špeciálna prokuratúra zameraná na korupciu a organizovaný zločin (SPAK) v decembri 2025 obvinila Ballukuovú, že v roku 2021 zasiahla do dvoch stavebných zákaziek v hodnote viac ako 200 miliónov eur, píše TASR.
Očakáva sa, že parlament 5. marca rozhodne, či Ballukuovej zruší imunitu, čo by následne SPAK umožnilo zatknúť ju. Ballukuová, ktorá viedla aj rezort infraštruktúry a energetiky, akékoľvek pochybenie popiera.
Rama, ktorý je pri moci od roku 2013, Ballukuovú celé mesiace obhajoval. Vo štvrtok neskoro večer, keď informoval o reorganizácii siedmich pozícií vo svojej administratíve, dôvod jej odvolania neuviedol. Hovorkyňa albánskej vlády Manjola Hasaová v e-maili rozoslanom médiám informovala, že Rama za posledné takmer štyri mesiace trikrát odmietol demisiu Ballukuovej.
Ballukuová bola na albánskej politickej scéne vnímaná ako vychádzajúca hviezda, ktorú Rama protežoval ako svoju potenciálnu nástupkyňu vo funkcii.
Po tom, ako sa v Ballukuovej prípade objavili podozrenia z korupcie, opozičná Demokratická strana usporiadala protesty požadujúce rezignáciu Ediho Ramu, ktorého vládu vlani zasiahlo niekoľko korupčných škandálov.
Zdroje v EÚ pre Reuters uviedli, že Brusel veľmi pozorne sleduje, ako Rama rieši podozrenia z korupcie, pričom pripomínajú, boj proti zločinu a korupcii je kľúčový pre snahu Albánska o vstup do bloku do roku 2030.
V rámci reorganizácie albánskej vlády sa novým ministrom obrany stal Ermal Nufi, ktorý nahradil Pirra Vengua. Novým šéfom diplomacie je Ferit Hoxha, ktorý rezort prebral po Elise Spiropaliovej. Ballukuovú na jej poste vo vláde vystriedala Albana Kočiuová. Rezort infraštruktúry a energetiky po Ballukuovej prebral Enea Karakači. Post ministra spravodlivosti opustil Besfort Lamallari, ktorý preberal funkciu ministra vnútra, zatiaľ čo za ministra spravodlivosti bol vymenovaný Toni Gogu.
Očakáva sa, že parlament 5. marca rozhodne, či Ballukuovej zruší imunitu, čo by následne SPAK umožnilo zatknúť ju. Ballukuová, ktorá viedla aj rezort infraštruktúry a energetiky, akékoľvek pochybenie popiera.
Rama, ktorý je pri moci od roku 2013, Ballukuovú celé mesiace obhajoval. Vo štvrtok neskoro večer, keď informoval o reorganizácii siedmich pozícií vo svojej administratíve, dôvod jej odvolania neuviedol. Hovorkyňa albánskej vlády Manjola Hasaová v e-maili rozoslanom médiám informovala, že Rama za posledné takmer štyri mesiace trikrát odmietol demisiu Ballukuovej.
Ballukuová bola na albánskej politickej scéne vnímaná ako vychádzajúca hviezda, ktorú Rama protežoval ako svoju potenciálnu nástupkyňu vo funkcii.
Po tom, ako sa v Ballukuovej prípade objavili podozrenia z korupcie, opozičná Demokratická strana usporiadala protesty požadujúce rezignáciu Ediho Ramu, ktorého vládu vlani zasiahlo niekoľko korupčných škandálov.
Zdroje v EÚ pre Reuters uviedli, že Brusel veľmi pozorne sleduje, ako Rama rieši podozrenia z korupcie, pričom pripomínajú, boj proti zločinu a korupcii je kľúčový pre snahu Albánska o vstup do bloku do roku 2030.
V rámci reorganizácie albánskej vlády sa novým ministrom obrany stal Ermal Nufi, ktorý nahradil Pirra Vengua. Novým šéfom diplomacie je Ferit Hoxha, ktorý rezort prebral po Elise Spiropaliovej. Ballukuovú na jej poste vo vláde vystriedala Albana Kočiuová. Rezort infraštruktúry a energetiky po Ballukuovej prebral Enea Karakači. Post ministra spravodlivosti opustil Besfort Lamallari, ktorý preberal funkciu ministra vnútra, zatiaľ čo za ministra spravodlivosti bol vymenovaný Toni Gogu.