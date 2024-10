Albánsky premiér Rama rokoval s Orbánom o vstupe svojej krajiny do EÚ

Budapešť 11. októbra (TASR) - Predseda albánskej vlády Edi Rama sa počas piatkovej návštevy Budapešti poďakoval maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi za jeho "neochvejnú podporu". Rama uviedol, že Maďarsko vníma ako vzor a je vďačný aktuálnemu predsedníctvu Maďarska v Rade Európskej únie, ktorého program zahŕňa integráciu krajín západného Balkánu do Únie. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Albánsko v priebehu niekoľkých dní dosiahne novú dôležitú fázu prístupových rokovaní s EÚ, povedal albánsky premiér. Orbán po schôdzke zdôraznil, že Albánsko malo byť už dávno v EÚ a že krajiny západného Balkánu čakajú na vstup do EÚ v priemere 15 rokov.



Albánsko požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009 a štatút kandidátskej krajiny mu bol udelený v júni 2014. EÚ usporiadala prvú medzivládnu konferenciu s Albánskom v júli 2022. V utorok sa na medzivládnej konferencii medzi Európskou úniou a Albánskom v Luxemburgu otvoria prvé prístupové kapitoly pre členstvo krajiny v EÚ.



Maďarský premiér dodal, že v bilaterálnej spolupráci s Albánskom plánuje pokračovať aj v budúcnosti. "Maďarsko víta albánskych podnikateľov a je pripravené podieľať sa na modernizácii ekonomiky Albánska," vyhlásil Orbán.



Server telex.hu v súvislosti s návštevou Ramu uviedol, že Albánsko dostávalo pod jeho vedením veľa rozvojovej pomoci zo zahraničia, no napriek tomu sa zhoršila korupčná situácia v krajine aj výkonnosť jej ekonomiky. V lete Ramu obvinili z korupcie a začalo sa proti nemu trestné konanie.



V poslednom čase v krajine vzrástlo politické napätie, jednou z hlavných príčin je korupcia. Začiatkom týždňa sa v Tirane konali demonštrácie namierené proti vláde, priaznivci opozície žiadali demisiu vlády obviňovanej z korupcie a autokratického fungovania a naliehali na zostavenie nového kabinetu. Opoziční demonštranti počas protestu hádzali na políciu zápalné fľaše, viacerí ľudia utrpeli zranenia. Albánska polícia taktiež začala stíhať opozičných politikov, píše telex.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)