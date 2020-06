Rama sa zastal kosovského prezidenta obvineného z vojnových zločinov

Priština 29. júna (TASR) – Albánsky premiér Edi Rama sa dnes zastal kosovského prezidenta Hashima Thaciho, ktorého Haagsky osobitný súd pre Kosovo minulý týždeň obžaloval z vojnových zločinov spáchaných v 90. rokoch 20. storočia počas vojnového konfliktu so Srbskom, informuje agentúra AFP.



Rama svoju podporu vyjadril v príspevku na Twitteri, ktorý zverejnil po príchode do kosovskej metropole Priština.



Do Prištiny Rama pricestoval, aby sa stretol s Thacim, ktorý má už zakrátko pred Kosovčanov vystúpiť s prejavom, v ktorom by sa mal po prvý raz verejne vyjadriť k obvineniam.



Rama uviedol, že do Prištiny prišiel „počúvať a zistiť viac". Súd v Haagu podľa jeho slov zanechal „hanebnú škvrnu na histórii práva", pretože obvinenia zverejnil skôr ako ich schválil sudca v prípravnom konaní.



Thaci sa mal uplynulý víkend zúčastniť na rozhovoroch o normalizácii vzťahov so Srbskom vo Washingtone. Toto stretnutie v dôsledku obvinení zrušil. Rokovania mali byť prvým stretnutím srbských a kosovských predstaviteľov za posledných 19 mesiacov.



Srbsko neuznáva nezávislosť Kosova, ktorú táto srbská provincia jednostranne vyhlásila v roku 2008.