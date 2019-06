Albánsky prezident odsúdil plány volieb bez účasti opozície

Meta varoval, že ak sa v nedeľu v Albánsku uskutočnia voľby bez účasti opozície, môže sa stať, že nedôjde k otvoreniu prístupových rokovaní o členstve Albánska v EÚ.

Tirana 25. júna (TASR) - Albánsky prezident Ilir Meta odsúdil v utorok zámer vlády uskutočniť cez víkend komunálne voľby napriek avizovanému opozičnému bojkotu. Informovala o tom agentúra AP.



Meta varoval, že ak sa v nedeľu v Albánsku uskutočnia voľby bez účasti opozície, môže sa stať, že nedôjde k otvoreniu prístupových rokovaní o členstve Albánska v EÚ. Podľa prezidenta by voľby bez stredopravých opozičných strán nemuseli byť demokratické.



Hlava štátu v tejto súvislosti kritizovala pondelňajšie rozhodnutie najvyššieho albánskeho volebného kolégia, ktoré definitívne otvorilo cestu ku konaniu volieb. Podľa Metu bolo toto rozhodnutie ovplyvnené "politickým nátlakom a vydieraním".



Opozičné strany pohrozili, že zabránia tomu, aby sa hlasovanie uskutočnilo. Minulý týždeň prívrženci opozície zničili volebné urny, ako aj ďalšiu volebnú dokumentáciu, aby tak zabránili hlasovaniu v niektorých opozičných baštách.



"Albánci sa ako nikdy predtým spojili za obranu demokracie, a aby zabránili volebnej fraške a protiústavnému zločinu autokraticko-kriminálneho režimu," povedal líder konzervatívnej Demokratickej strany Albánska (DP) Lulzim Basha.



Sociálnodemokratický premiér Edi Rama však trvá na tom, že voľby sa uskutočnia podľa plánu v nedeľu 30. júna. Rama vyhlásil, že hlavným cieľom opozície je narušiť úsilie vlády o začatie prístupových rokovaní.



Opozícia v Albánsku od polovice februára organizuje protivládne protesty; vládu obviňuje z prepojenia na organizovaný zločin a z ovplyvňovania výsledkov volieb. Vláda tieto obvinenia odmieta.



Basha za jediné riešenie považuje odstúpenie premiéra a odsúdenie tých, čo budú usvedčení z falšovania výsledkov volieb z uplynulých rokov.



Európska únia minulý týždeň pozastavila začiatok prístupových rokovaní s Albánskom a Severným Macedónskom, a to i napriek varovaniam, že to môže spôsobiť narušenie reformného úsilia a stability v regióne Balkánu.



Albánsko v roku 2009 vstúpilo do NATO a v tom istom roku požiadalo aj o členstvo v EÚ. Avšak Tirana stále nebola pozvaná na prístupové rozhovory, a to pre nedostatočný posun v presadzovaní reforiem, najmä v oblasti súdnictva.