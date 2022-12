Albánsky súd poslal Iránca na desať rokov do väzenia za terorizmus

Tirana 15. decembra (TASR) - Albánsky súd usvedčil muža z Iránu z trestných činov súvisiacich s terorizmom a odsúdil ho na desať rokov väzenia. Vo štvrtok o tom informovali súdni zriadenci. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Albánsky špecializovaný súd pre korupciu a organizovanú trestnú činnosť uznal Iránca Bižana Puladraga za vinného z podporovania terorizmu a členstva v skupine organizovaného zločinu. Neuviedol však žiadne podrobnosti o mužovom veku, pôvode či o tom, kedy sa do Albánska presťahoval.



AP pripomína, že Iránec všetky obvinenia poprel. Má však právo sa voči rozsudku odvolať.



Polícia Puladraga zadržala pred dvoma rokmi, lebo bol podozrivý zo špionáže členov iránskej opozičnej skupiny Organizácia ľudových mudžahedínov Iránu (MEK), ktorej približne 3000 členov žije v Albánsku. Skupina bola najskôr sústredená v Iraku, no neskôr sa presunula na Balkán.



Obvinený muž bol pôvodne členom MEK, no pred tromi rokmi z organizácie odišiel.



Vzťahy Albánska s Iránu sú napäté, odkedy táto balkánska krajiny prichýlila členov MEK. Tirana v roku 2018 a 2020 vyhostila dohromady štyroch iránskych diplomatov za "ohrozovanie národnej bezpečnosti", uvádza AP.



Albánsko v septembri okrem toho prerušilo s Iránom diplomatické vzťahy pre júlový kybernetický útok, ktorý dočasne prerušil prevádzku albánskych vládnych digitálnych služieb. Tirana to označila za "akt štátnej agresie".