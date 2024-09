Albánsky súd rozhodol o prepustení gréckeho europoslanca Belerisa

Tirana 2. septembra (TASR) - Albánsky súd v pondelok rozhodol o podmienečnom prepustení Frendisa Belerisa. Prípad etnického Gréka, ktorého napriek väzneniu zvolili v júni v Albánsku do Európskeho parlamentu (EP) za grécku vládnu stranu Nová demokracia, naštrbil vzťahy medzi Tiranou a Aténami. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Politika zadržali dva dni pred komunálnymi voľbami 14. mája 2023 v albánskom meste Himare, kde žijú najmä etnickí Gréci. V starostovských voľbách následne zvíťazil. Súd ho však poslal do väzenia na dva roky za kupovanie hlasov. Na zaistenie si ôsmich hlasov údajne vynaložil v prepočte 360 eur.



Po rozhodnutí odvolacieho súdu ho albánske úrady zbavili funkcie starostu. Beleris všetky obvinenia odmieta a označuje ich za politicky motivované.



Belerisa v polovici júla na chvíľu z väzenia prepustili, aby sa mohol zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí EP vo francúzskom Štrasburgu. Následne sa však vrátil do väzenia v Albánsku.



Vinu Belerisa od začiatku odmietali aj Atény. Tirane pohrozili, že by v súvislosti s týmto prípadom mohli blokovať proces jej vstupu do Európskej únie.



Albánsko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie (NATO), má historicky napäté vzťahy s Gréckom - zväčša v súvislosti s otázkami práv gréckej menšiny a početnej albánskej komunity v Grécku.