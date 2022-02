Albánsky ústavný súd zrušil impeachment prezidenta Ilira Metu

Tirana 17. februára (TASR) - Albánsky ústavný súd zrušil odvolanie prezidenta Ilira Metu parlamentom za údajné podnecovanie nestability a zaujatosť pred minuloročnými parlamentnými voľbami v krajine. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



Súd v rozsudku, ktorý vydal ešte v stredu neskoro večer, uviedol, že dôkazy voči Metovi nepredstavovali "závažné porušenie ústavy", čo je zákonná hranica na odvolanie úradujúcej hlavy štátu.



Poslanci albánskeho parlamentu vlani v júni v pomere 107:7 hlasovali za impeachment Metu po záveroch parlamentného vyšetrovania, podľa ktorých údajne porušil 16 článkov ústavy a podnecoval násilie svojou zaujatosťou voči vládnucim socialistom počas kampane pred voľbami. Tie sa uskutočnili v apríli 2021, pripomína AP. Meta, ktorého funkčné obdobie končí v júli, toto vyšetrovanie aj impeachment odmietol a označil ich za nelegálne.



"Žiadne prekvapenie pre prezidentskú kanceláriu! Tento problém sa ani nemal začať," napísal na sociálnej sieti Metov hovorca Tedi Blushi po vynesení rozsudku. Verdikt je konečný, píše AP.



Proces impeachmentu začalo 49 poslancov z radov vládnucich socialistov, ktorí obvinili prezidenta z vyvolávania nestability a násilia v krajine, ako aj z toho, že pred voľbami držal stranu opozícii. Meta je bývalým socialistickým premiérom, ktorý tento tábor opustil pred niekoľkými rokmi.



Voľby sa skončili víťazstvom socialistov, ktorí získali 74 zo 140 kresiel v parlamente.



Funkcia prezidenta v Albánsku je z veľkej časti ceremoniálna, hlava štátu má však isté právomoci v oblasti súdnictva a ozbrojených síl, podotýka AP. Úloha prezidenta sa tiež zväčša považuje za apolitickú, Meta však pravidelne prichádzal do potýčok so socialistickou vládou.



Po nástupe do funkcie v roku 2017, čo sa mu podarilo za podpory socialistov, Meta nesúhlasil s ich agendou, blokoval nominácie na ministrov a vetoval zákony.