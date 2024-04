Albares: Briti a Španieli sú bližšie k dohode o prístupe na Gibraltár

Madrid 11. apríla (TASR) - Londýn a Madrid sú bližšie k dohode, ktorá umožní voľný pohyb tovaru a osôb medzi Gibraltárom a Španielskom, uviedol vo štvrtok španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Albares sa v piatok v Bruseli stretne s britským ministrom zahraničných vecí Davidom Cameronom. Stretnú sa aj s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a šéfom gibraltárskej vlády Fabianom Picardom.



Španielsky minister dodal, že neočakáva uzavretie dohody, pretože ide o "zložité" otázky. "Ale začíname byť blízko k dohode o všeobecných líniách."



Británia získala strategické územie Gibraltáru na základe Utrechtskej zmluve z roku 1713 a so Španielskom vedú dlhodobý spor o kontrolu nad ním. V roku 2020 dosiahli po vystúpení Británie z Európskej únie predbežnú dohodu o voľnom prístupe tovaru a osôb. Nedošlo však k žiadnej konečnej dohode.



Španielsko a Európska únia navrhli v roku 2022 vytvorenie "zóny spoločnej prosperity" s Britániou pre Gibraltár, kam denne chodia do práce tisíce Španielov. To by však znamenalo, že Španielsko prevezme kontrolu nad vonkajšími hranicami Gibraltáru, aby mohlo kontrolovať prístup do schengenskej bezvízovej zóny.



Madrid trvá na tom, že hoci je pripravené uzavrieť s Britániou dohodu o voľnom prístupe, nevzdáva sa svojej požiadavky získať späť zvrchovanosť nad strategickým miestom na južnom cípe Pyrenejského polostrova.