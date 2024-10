Albares: Izraelské útoky na misiu OSN v Libanone sú neprijateľné

Madrid 14. októbra (TASR) - Izraelské útoky na mierovú misiu OSN v Libanone (UNIFIL) sú neprijateľné a v rozpore s pravidlami OSN. Uviedol to v pondelok španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters,



"Je to v rozpore s tým, čo očakávame od každého členského štátu OSN, ktorá je v konečnom dôsledku organizáciou chrániacou svetový mier," povedal Albares novinárom pred schôdzkou ministrov zahraničných vecí krajín EÚ v Luxemburgu. Dodal, že stiahnutie misie môže nariadiť iba OSN.



Misia UNIFIL informovala, že izraelské tanky v nedeľu ráno "násilne vstúpili" do jedného z jej stanovíšť v južnom Libanone pri obci Ramja.



Izraelská armáda (IDF) objasnila, že jej tank sa dostal pod silnú paľbu z pozícií libanonského hnutia Hizballáhu, keď sa pokúšal evakuovať zranených vojakov. Pri cúvaní o niekoľko metrov však tank narazil do stanovišťa UNIFIL. IDF ubezpečila, že konanie izraelských vojakov neohrozovalo misiu OSN, s ktorou udržiavali stály kontakt.



UNIFIL tvorí viac ako 10.000 vojakov z 50 krajín, píše sa na webovej stránke misie. Jej úlohou je monitorovať prímerie podľa rezolúcie BR OSN 1701 zo 14. augusta 2006, ktoré ukončilo 33-dňovú vojnu medzi Izraelom a Hizballáhom.