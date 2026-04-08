Albares: Je neprijateľné, aby Izrael pokračoval v útokoch v Libanone
Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez v príspevku na sociálnej sieti X privítal americko-iránske prímerie a vyzval na diplomaciu, medzinárodnú zákonnosť a mier.
Autor TASR
Madrid 8. apríla (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v stredu označil za „neprijateľné“ pokračovanie útokov Izraela v Libanone. Židovský štát útočí na susednú krajinu aj po tom, ako Spojené štáty a Irán oznámili dvojtýždňové prímerie, píše TASR podľa správ agentúry AFP a stanice al-Džazíra.
Albares pre španielsky rozhlas RNE povedal, že boje musia prestať na všetkých frontoch, čo znamená, že aj v Libanone. „Je neprijateľné, že izraelská vojna, izraelská invázia v suverénnej krajine Libanon... pokračuje,“ konštatoval.
Pakistanský premiér Šáhbáz Šaríf v noci na stredu potvrdil, že Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím vo vojne na Blízkom východe. Podľa jeho slov platí dvojtýždňový pokoj zbraní „všade“ vrátane Libanonu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však následne povedal, že dohoda sa nevzťahuje na Libanon. Ten bol zatiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď proiránske militantné hnutie Hizballáh vystrelilo rakety na Izrael. Židovský štát odpovedal leteckými údermi a nasadením pozemných vojsk na juhu Libanonu. Pri izraelských útokoch v krajine zahynulo podľa tamojších úradov viac ako 1500 ľudí, vyše 4400 je zranených a vysídlených je približne 1,2 milióna obyvateľov.
„Prímeria sú vždy dobrá správa. Najmä, keď vedú k spravodlivému a trvalému mieru. Ale v tejto chvíľkovej úľave nesmieme zabudnúť na chaos, ničenie a životy, ktoré boli stratené,“ napísal. Španielska vláda podľa jeho slov nebude „tlieskať tým, ktorí podpaľujú svet len preto, že neskôr prídu s vedrom“.
Spojené štáty a Irán sa dohodli na prímerí krátko pred skončením ultimáta, ktoré dal americký prezident Donald Trump Teheránu na otvorenie Hormuzského prielivu. V opačnom prípade prisľúbil, že „rozpúta peklo“ v podobe útokov na iránske elektrárne a mosty.
Šéf španielskej diplomacie označil Trumpove ultimátum za „absolútne neprijateľné pre ľudstvo“. Podľa jeho slov je ešte príliš skoro možné povedať, či je tento konflikt definitívne ukončený. „Keď líder vojenskej superveľmoci vysloví takéto hrozby, beriem ich vážne,“ povedal Albares.
