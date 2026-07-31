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Albares kritizuje Taliansko za výzvy na obnovu kontrol na hraniciach
Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori.
Autor TASR
Madrid 31. júla (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vo štvrtok kritizoval „demagógiu“ Talianska po tom, čo Rím vyzval na uzavretie schengenského priestoru so Španielskom v reakcii na situáciu s migrantami v severoafrickej enkláve Ceuta. Informuje o tom TASR.
„Táto správa je nehodná pre ministra zahraničných vecí partnerskej krajiny a priateľa, od ktorého očakávame európsku solidaritu, nie stranícku demagógiu. Dnešné udalosti súvisia s rozhodnutím súdu, nemajú nič spoločné s tým, čo sa píše v tweete. Na zajtra som si predvolal talianskeho veľvyslanca,“ reagoval Albares na príspevok svojho talianskeho rezortného partnera Antonia Tajaniho na sieti X.
Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do enklávy vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže. Počet prichádzajúcich migrantov sa podľa jednotlivých zdrojov líši: niektoré médiá píšu o nižších tisíckach, denník El Mundo ich počet odhadol na približne 20.000.
Tajani na sociálnej sieti X napísal, že „podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom“. Premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že „Taliansko sa nebude nečinne prihliadať“ a je pripravené zaviesť mimoriadne opatrenia na ochranu hraníc.
Schengen tvorí 29 krajín a v jeho rámci platí voľný pohyb osôb bez ohľadu na hranice. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť.
„Táto správa je nehodná pre ministra zahraničných vecí partnerskej krajiny a priateľa, od ktorého očakávame európsku solidaritu, nie stranícku demagógiu. Dnešné udalosti súvisia s rozhodnutím súdu, nemajú nič spoločné s tým, čo sa píše v tweete. Na zajtra som si predvolal talianskeho veľvyslanca,“ reagoval Albares na príspevok svojho talianskeho rezortného partnera Antonia Tajaniho na sieti X.
Tisíce migrantov počas stredy a štvrtka bez povolenia prenikli z Maroka do španielskej enklávy Ceuta, pričom väčšina sa na jej územie dostala po mori. Španielsko vo štvrtok večer oznámilo, že do enklávy vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže. Počet prichádzajúcich migrantov sa podľa jednotlivých zdrojov líši: niektoré médiá píšu o nižších tisíckach, denník El Mundo ich počet odhadol na približne 20.000.
Tajani na sociálnej sieti X napísal, že „podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom“. Premiérka Giorgia Meloniová uviedla, že „Taliansko sa nebude nečinne prihliadať“ a je pripravené zaviesť mimoriadne opatrenia na ochranu hraníc.
Schengen tvorí 29 krajín a v jeho rámci platí voľný pohyb osôb bez ohľadu na hranice. Členské štáty však môžu dočasne obnoviť kontroly na vnútorných hraniciach v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo vnútornú bezpečnosť.