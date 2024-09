Albares: Poskytneme azyl pre venezuelského opozičného lídra Urrutiu

Madrid 8. septembra (TASR) - Španielsko poskytne politický azyl pre venezuelského opozičného prezidentského kandidáta Edmunda Gonzáleza Urrutiu, oznámil v nedeľu španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. Šéf španielskej diplomacie ešte v noci na nedeľu potvrdil, že González Urrutia, na ktorého venezuelský súd v pondelok vydal zatykač, odletel z Venezuely do Španielska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Hovoril som s ním (Urrutiom), a keď už bol na palube lietadla, vyjadril svoju vďačnosť španielskej vláde a Španielsku," povedal španielsky minister. "Samozrejme, že som mu povedal, že sme radi, že je v poriadku a že je na ceste do Španielska, a zopakoval som záväzok našej vlády podporovať politické práva všetkých Venezuelčanov," dodal Albares, píše AP.



Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodriguezová vo svojom príspevku na Instagrame uviedla, že González Urrutia, ktorého od sporných prezidentských volieb z konca júla nikto nevidel, sa v uplynulých dňoch "dobrovoľne" uchýlil na španielskom veľvyslanectve v Caracase. Venezuelská vláda mu podľa nej umožnila odísť a požiadať o azyl v snahe prispieť k upokojeniu politickej situácie vo Venezuele.



González Urrutia opustil Venezuelu po tom, ako trikrát po sebe ignoroval predvolanie pred prokuratúru s odôvodnením, že účasť na vypočutí by ho mohla stáť slobodu, píše AFP.



Venezuela sa momentálne zmieta v politickej kríze. Úrady naklonené vláde vyhlásili za víťaza prezidentských volieb súčasnú hlavu štátu Nicolása Madura. Opozícia voľby považuje za zmanipulované a tvrdí, že má dôkazy o tom, že s pohodlným náskokom vyhral jej kandidát González Urrutia.



Proti oficiálnym výsledkom v krajine vypukli protesty, pri ktorých podľa oficiálnych údajov zahynulo 27 civilistov. Ďalších približne 200 ľudí sa zranilo a vyše 2400 ľudí úrady zadržali.