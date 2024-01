Albares: Útoky na medzinárodné vojenské základne v Iraku musia prestať

Bagdad 25. januára (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares vo štvrtok uviedol, že útoky na základne koaličných síl vedených Spojenými štátmi v Iraku, ktoré bojujú proti džihádistom z organizácie Islamský štát, musia skončiť. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Sme mimoriadne znepokojení neustálymi útokmi na medzinárodné vojenské základne," povedal Albares na návšteve Iraku, kde má Španielsko rozmiestnených viac ako 300 vojakov. "Útoky na zahraničné jednotky musia prestať," dodal.



Koaličné sily vedené USA v Iraku a Sýrii čelili od vlaňajšieho októbra už viac ako 150 útokom. Ku väčšine z nich sa prihlásila skupina Islamský odpor v Iraku, čo je voľné združenie ozbrojených skupín spojených s Iránom, ktoré vystupujú proti americkej podpore Izraelu vo vojne s hnutím Hamas.



Washington odpovedal leteckými útokmi. Cyklus násilia však podnietil Bagdad k tomu, aby vyzval na rokovania o časovom harmonograme stiahnutia koaličných síl z Iraku, pripomína AFP.



"Sme tu na žiadosť irackej vlády a odídeme, keď to iracká vláda zváži," uviedol Albares.



Španielsko patrí v Európskej únii ku krajinám, ktoré najviac vyzývajú na okamžité prímerie v Pásme Gazy. Šéf španielskej diplomacie povedal, že z dôvodu rizika eskalácie násilia na Blízkom východe je zastavenie bojov veľmi dôležité.



"Je potrebné okamžite zaviesť trvalé a okamžité prímerie, aby sa zmiernilo utrpenie civilného obyvateľstva a zabránilo sa regionálnej eskalácii," vyhlásil Albares na tlačovej konferencii. Dodal, že prímerie musí sprevádzať medzinárodná mierová konferencia, ktorá by viedla k vytvoreniu palestínskeho štátu. To však izraelská vláda odmieta, čo znepokojuje aj jej najbližších spojencov.