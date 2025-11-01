< sekcia Zahraničie
Albares uznal, že španielska kolonizácia domorodcom spôsobila utrpenie
Španielski dobyvatelia postupovali počas dobývania a kolonizácie územia dnešného Mexika veľmi kruto.
Autor TASR
Madrid/Mexiko 1. novembra (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares v piatok po prvý raz oficiálne uznal, že španielski dobyvatelia spôsobili domorodému obyvateľstvu Mexika „utrpenie a nespravodlivosť“ pred približne piatimi storočiami. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry DPA.
„Bola spáchaná nespravodlivosť a je len správne a férové to priznať a odsúdiť. Ide o súčasť našej spoločnej histórie. Nemôžeme to poprieť ani zabudnúť,“ povedal Albares pri príležitosti otvorenia výstavy o domorodých mexických ženách v Madride.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová označila Albaresovo vyhlásenie za „prvý krok“ správnym smerom. „Prvýkrát vyjadril ľútosť nad spáchanými nespravodlivosťami člen španielskej vlády. Je to dôležité,“ povedala počas tlačovej konferencie. Ospravedlnenie nie je ponižujúce, ide skôr o prejav skutočnej veľkosti vlád a národov, doplnila.
Bývalý prezident Mexika Andrés Manuel López Obrador požadoval ospravedlnenie už v liste z roku 2019 adresovanom španielskemu kráľovi a pápežovi za dobytie a podrobenie domorodého obyvateľstva v 16. storočí. Španielsko reagovalo v tom čase rozhorčene, pričom neposkytlo žiadnu oficiálnu odpoveď, píše DPA.
Španielski dobyvatelia postupovali počas dobývania a kolonizácie územia dnešného Mexika veľmi kruto. Vďaka pokročilým zbraniam mali nad Aztékmi obrovskú výhodu a zároveň so sebou priniesli rôzne choroby, ktoré zapríčinili smrť tisícov tamojších obyvateľov. Hlavným cieľom španielskych kolonizátorov bolo získať zlato a iné zdroje, ako aj moc v Novom svete.
„Bola spáchaná nespravodlivosť a je len správne a férové to priznať a odsúdiť. Ide o súčasť našej spoločnej histórie. Nemôžeme to poprieť ani zabudnúť,“ povedal Albares pri príležitosti otvorenia výstavy o domorodých mexických ženách v Madride.
Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová označila Albaresovo vyhlásenie za „prvý krok“ správnym smerom. „Prvýkrát vyjadril ľútosť nad spáchanými nespravodlivosťami člen španielskej vlády. Je to dôležité,“ povedala počas tlačovej konferencie. Ospravedlnenie nie je ponižujúce, ide skôr o prejav skutočnej veľkosti vlád a národov, doplnila.
Bývalý prezident Mexika Andrés Manuel López Obrador požadoval ospravedlnenie už v liste z roku 2019 adresovanom španielskemu kráľovi a pápežovi za dobytie a podrobenie domorodého obyvateľstva v 16. storočí. Španielsko reagovalo v tom čase rozhorčene, pričom neposkytlo žiadnu oficiálnu odpoveď, píše DPA.
Španielski dobyvatelia postupovali počas dobývania a kolonizácie územia dnešného Mexika veľmi kruto. Vďaka pokročilým zbraniam mali nad Aztékmi obrovskú výhodu a zároveň so sebou priniesli rôzne choroby, ktoré zapríčinili smrť tisícov tamojších obyvateľov. Hlavným cieľom španielskych kolonizátorov bolo získať zlato a iné zdroje, ako aj moc v Novom svete.