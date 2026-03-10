< sekcia Zahraničie
Albares: Vzťahy s USA fungujú normálne napriek Trumpovým hrozbám
Albares tiež varoval, že prípadná izraelská pozemná invázia do Libanonu by bola „obrovskou chybou“.
Autor TASR
Madrid 10. marca (TASR) - Vzťahy medzi Španielskom a Spojenými štátmi fungujú normálne napriek hrozbám prezidenta Donalda Trumpa, že preruší obchodné vzťahy s Madridom pre jeho odpor voči americko-izraelskej vojne proti Iránu. V utorok to vyhlásil španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
„Naše veľvyslanectvo vo Washingtone funguje normálne a má všetky kontakty, ktoré by malo mať ako zvyčajne,“ povedal Albares. Doplnil, že to isté platí aj pre veľvyslanectvo USA v Madride.
Vláda španielskeho premiéra Pedra Sáncheza označila americké vojenské operácie proti Iránu za nezákonné a zároveň nepovolila lietadlám USA využívať spoločné vojenské základne na juhu Španielska pri útokoch. Trump to ostro kritizoval, Španielsko označil za zlého spojenca a pohrozil prerušením vzájomných obchodných vzťahov.
Albares tiež varoval, že prípadná izraelská pozemná invázia do Libanonu by bola „obrovskou chybou“. Vyzval Iránom podporované hnutie Hizballáh, aby zastavilo útoky na Izrael. Oznámil, že Španielsko poskytne Libanonu humanitárnu pomoc v hodnote deväť miliónov eur. Libanon zatiahli do najnovšieho konfliktu na Blízkom východe útoky Hizballáhu na severný Izrael.
