Albares:Pre postoj USA k NATO musí Európa hľadať alternatívne riešenia
Autor TASR
Madrid 7. apríla (TASR) - Nedávne sťažnosti USA na spojencov zo Severoatlantickej aliancie a hrozby, že Washington vystúpi z NATO, nútia európske krajiny hľadať alternatívne bezpečnostné riešenia. V utorok to uviedol španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Po americko-izraelských útokoch, ktoré 28. februára vyvolali vojnu na Blízkom východe, uzavrel Irán Hormuzský prieliv. Európske krajiny odmietli vyslať svoje námorné sily na jeho otvorenie pre globálnu lodnú dopravu, v reakcii načo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že zvažuje vystúpenie z NATO, pripomína Reuters.
Agentúra dodala, že španielska vláda sa stala jedným z hlavných kritikov vojny proti Iránu, pričom ju označuje za nelegálnu a bezohľadnú.
Albares uviedol, že rozhodnutie o prípadnom vystúpení USA z NATO je výlučne na Trumpovi. Zdôraznil však, že spojenci z aliancie prejavili solidaritu s Washingtonom po útokoch z 11. septembra 2001.
„NATO je vzájomne prospešná aliancia pre Európanov aj Američanov... Vyjadrenia americkej administratívy a nové postoje k euroatlantickej bezpečnosti však nás Európanov nútia, aby sme urobili nejaký krok, pokiaľ ide o našu suverenitu a otázky obrany,“ povedal Albares pre televíznu stanicu La Sexta.
„Musíme vziať bezpečnosť a odrádzanie našich občanov do vlastných rúk,“ dodal.
Na dosiahnutie tohto cieľa by mala Európska únia podľa šéfa španielskej diplomacie smerovať tak k vytvoreniu celoeurópskej armády a integrácii svojho obranného priemyslu, ako aj k vytvoreniu jednotného digitálneho trhu a únie kapitálových trhov.
