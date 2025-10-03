< sekcia Zahraničie
Albert II. pokrstil novú knihu ZEM slovenského fotografa Kuliseva
Knihu symbolicky pokrstili pieskom zo súostrovia Aldabra, druhého najväčšieho koralového atolu na svete, ktorý Kulisev navštívil s Albertom II.
Autor TASR
Monte Carlo 3. októbra 2025 (TASR) - Monacké knieža Albert II. vo štvrtok slávnostne uviedol a pokrstil novú knihu ZEM/EARTH a rovnomenný dokumentárny film slovenského fotografa Filipa Kuliseva. Knihu symbolicky pokrstili pieskom zo súostrovia Aldabra, druhého najväčšieho koralového atolu na svete, ktorý Kulisev navštívil s Albertom II. na spoločnej expedícii, informuje TASR.
„Oranžová obloha pretkaná purpurovou žiarou, ľadovce, ktorých odrazy miznú a pretvárajú zemský povrch, čisté zelené hory týčiace sa nad trblietavým oceánom, vtáky, cicavce, stromy, to všetko akoby bolo hymnou života. Také sú fotografie Filipa Kuliseva, ktorý s odhodlaním prináša tie najkrajšie pohľady na našu ohrozenú planétu,“ povedal Albert II. počas krstu, na ktorom sa zúčastnilo aj viacero osobností slovenského politického, kultúrneho a spoločenského života.
Kulisev vo svojej v poradí trinástej publikácii ukázal rozmanitosť štyroch základných klimatických pásiem Zeme. Zastúpené sú všetky kontinenty a rozmanité prírodné scenérie – od ľadovcov cez horské jazerá, púšte, oceány a kaňony až po málo prístupné ostrovy a národné parky na celom svete.
„Často si kladiem otázku, ako presvedčiť našu generáciu, aby sa spojila v ochrane našej planéty, ktorá je taká krásna, ale zároveň taká krehká a ohrozená,“ uviedol Kulisev. Na prijatie účinných opatrení je podľa neho potrebné spojiť sily a všetci ľudia o tom musia byť presvedčení. „Verím, že budúce generácie nebudú brať túto knihu ako svedectvo o stratenom svete,“ zdôraznil.
Kulisev sa zameriava na fotografovanie prírody a krajiny. Počas dvoch desaťročí tvorby absolvoval viac ako 200 individuálnych výstav na Slovensku a v zahraničí. Vystavoval napríklad v Sydney, vo Washingtone, Ríme, Moskve, na Malte, v Paríži, Ottawe, Honolulu, v Európskom parlamente, ale aj na severnom póle. Za svoje práce získal viacero prestížnych medzinárodných cien ako Master QE Palebo alebo titul Fellowship (FBIPP) od Britského inštitútu profesionálnych fotografov (BIPP). Za rok 2012 sa stal Európskym profesionálnym fotografom roka v kategórii príroda.
Jeho diela sú súčasťou zbierok významných osobností na celom svete. Vlastnia ich napríklad britský kráľ Karol III., generálny tajomník OSN António Guterres, oscarový skladateľ Hans Zimmer alebo herec Will Smith.
