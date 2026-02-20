< sekcia Zahraničie
Alberta urobí referendum o počtoch ľudí prichádzajúcich do provincie
V kanadskej provincii Alberta bude na jeseň referendum o tom, či by tamojšia vláda mala obmedziť na svojom území počet nových študentov a dočasných pracovníkov zo zahraničia a žiadateľov o azyl.
Autor TASR
Ottawa 20. februára (TASR) - V kanadskej provincii Alberta bude na jeseň referendum o tom, či by tamojšia vláda mala obmedziť na svojom území počet nových študentov a dočasných pracovníkov zo zahraničia a žiadateľov o azyl. V piatok na to upozornila agentúra Reuters, píše TASR.
Referendum oznámila premiérka Alberty Danielle Smithová v televíznom prejave. Keďže imigračná politika v Kanade je v kompetencii Ottawy a nie jednotlivých provincií, podľa Reuters to predstavuje pokus prevziať kontrolu nad touto kľúčovou otázkou od federálnej vlády.
Smithová uviedla, že jej vláda čelí významnému deficitu v provinčnom rozpočte, čiastočne v dôsledku nižších svetových cien ropy, keďže Alberta patrí medzi jej významných producentov.
Fiškálne problémy Alberty premiérka pripisuje aj mimoriadne rýchlemu rastu obyvateľstva v provincii, ktorý je najväčší v Kanade. Počet obyvateľov Alberty prekročil podľa štatistického úradu v roku 2025 hranicu piatich miliónov. Za posledných päť rokov vzrástol o viac ako 600.000 ľudí, čo zaťažuje rozpočet provincie, konštatovala Smithová.
„Otvorenie dverí pre kohokoľvek z celého sveta zaplavilo naše učebne, pohotovosti a systémy sociálnej podpory príliš veľkým množstvom ľudí, príliš rýchlo,“ vyhlásila premiérka.
Podľa Reuters nie je Alberta jedinou provinciou s rastúcou populáciou v dôsledku migrácie. Na základe analýzy inštitúcie ATB Financial je hlavný rozdiel voči zvyšným provinciám v tom, že do Alberty sa sťahujú aj samotní Kanaďania, ktorí hľadajú lepšie príležitosti a cenovo dostupnejšie bývanie.
Smithová uviedla, že v nedávnej sérii verejných diskusií obyvatelia Alberty identifikovali medzinárodnú imigráciu ako jednu zo svojich hlavných obáv. Referendum chce usporiadať, aby mohla presadiť zmeny.
Premiérka vysvetlila, že na ich základe by mali mať nárok na programy financované provinciou (zdravotná starostlivosť, vzdelávanie a iné sociálne služby) len kanadskí občania, trvalí rezidenti a osoby s „imigračným statusom schváleným Albertou“.
