Album Master of Puppets preslávil pred 40 rokmi trash metal
Album sa vyznačuje dynamickou a tvrdou hudbou, ale na metalové pomery s bohatšími aranžmánmi a zmenami tém.
Autor TASR
San Francisco/Bratislava 3. marca (TASR) - Americká kapela Metallica pred 40 rokmi vydala svoj prelomový album Master of Puppets. V roku 2015 sa stal prvou metalovou stopou v Národnom registri nahrávok Kongresovej knižnice USA, kam sa zaraďujú „kultúrne, historicky alebo esteticky významné“ diela.
Ako prvý platinový album thrash metalu zaujíma „Pán bábok“ v metalovom panteóne osobitné miesto. Skupinu vymanil zo žánrového prostredia a vyniesol ju na výslnie celosvetovej slávy. Album sa zaoberá témami kontroly, manipulácie, zneužívania moci, závislosti a bezmocnosti. Metallica ho nahrávala od začiatku septembra do záveru decembra 1985 v kodanskom štúdiu Sweet Silence za účasti hudobného producenta Flemminga Rasmussena.
Platňa vyšla 3. marca 1986 na značke Elektra. V albumovom rebríčku Billboard 200 zotrvala 72 týždňov, pričom sa najvyššie dostala na 29. miesto. Za prvý rok sa z nej predalo viac ako 500.000 kusov, a to aj napriek tomu, že sa prakticky nehrala v rádiách a neboli k dispozícii ani žiadne videoklipy. V roku 2025 získal album Master of Puppets od Americkej asociácie nahrávacieho priemyslu (RIAA) osemnásobnú platinovú certifikáciu za osem miliónov predaných kusov iba v Spojených štátoch.
Album sa vyznačuje dynamickou a tvrdou hudbou, ale na metalové pomery s bohatšími aranžmánmi a zmenami tém. Metallica v porovnaní s predchádzajúcimi dvoma albumami Ride the Lightning (1984) a Kill 'Em All (1983) ponúkla prepracovanejší prístup a výkon, s viacvrstvovými skladbami a technickou zručnosťou. Podľa britského hudobného publicistu Joela McIvera album Master of Puppets priniesol do thrash metalu novú úroveň tvrdosti a komplexnosti, pričom ho charakterizujú atmosférické a precízne zahrané skladby. Vokálny prejav speváka Jamesa Hetfielda dozrel z chrapľavého „kričania“ k hlbšiemu, kontrolovanému, ale stále agresívnemu štýlu.
Kritici označujú Master of Puppets za majstrovské dielo a viacerí ho považujú za najlepší album žánru thrash metal. Hudobný publicista Tim Holmes z magazínu Rolling Stone v dobovej recenzii napísal, že kapela svojimi technickými a kompozičnými zručnosťami predvedenými na tomto albume redefinovala heavy metal.
Rok 2026 sa však nespája len so 40. výročím vydania platne, ale aj s výročím tragickej smrti basgitaristu skupiny Cliffa Burtona, ktorý zahynul pri nehode autobusu, ktorým sa Metallica presúvala v rámci európskej časti turné. Autobus havaroval v ranných hodinách 27. septembra 1986 pri obci Dörarp vo Švédsku. Dvadsaťštyriročný Burton zomrel na mieste, ostatní členovia skupiny (Hetfield, bubeník Lars Ulrich a gitarista Kirk Hammett) vyviazli s ľahkými zraneniami. Burtona nahradil Jason Newsted z americkej thrash metalovej formácie Flotsam and Jetsam.
