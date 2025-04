Album Nirvany s podpismi všetkých členov vydražili za 18.600 libier

Londýn 17. apríla (TASR) - Obal LP-platne Nevermind od americkej grungeovej skupiny Nirvana sa na stredajšej dražbe v Británii predal za 18.600 libier (21.700 eur). Vzácny predmet je podpísaný všetkými troma jej členmi, informovala stanica BBC News.



Kurt Cobain, Chris Novoselic a Dave Grohl sa krstnými menami podpísali pre miestneho fanúšika čiernou fixkou na prednú stranu obalu svojho druhého štúdiového albumu po koncerte skupiny v britskom meste Bristol začiatkom novembra 1991. Svetovými superhviezdami sa stali len krátko predtým.



Po viac ako 30 rokoch uskladnenia v podkroví sa obal platne dostal do dražby aukčnej siene Wessex Auction Rooms v anglickom grófstve Wiltshire.



Aukcionár a odborník na hudbu Martin Hughes pre BBC News povedal, že ide o „pravdepodobne najlepšie podpísaný exemplár tohto albumu, aký sa kedy dostal na trh“.



„Som nesmierne nadšený, že sa do našej aukcie dostala taká dôležitá časť hudobnej histórie. Kompletné sady autogramov skupiny Nirvana z tohto obdobia sú mimoriadne vzácne a mať ich tak dokonale podpísané na obale jej najikonickejšieho albumu je snom každého zberateľa,“ dodal Hughes.



Album „Nevermind“, vydaný v septembri 1991, priniesol Nirvane medzinárodný úspech a predalo sa z neho 30 miliónov kusov. Vyznačuje sa uhladenejším zvukom než dovtedajšia tvorba skupiny. S piesňami ako „Smells Like Teen Spirit“, "In Bloom", „Come as You Are“ a „Lithium“ sa stal kultúrnym fenoménom 90. rokov.