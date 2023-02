Album Posledné veci M. Žbirku získal 4 nominácie na Cenách Anděl 2022

Bratislava 1. februára (TASR) - Album Posledné veci Mira Žbirku získal štyri nominácie na Ceny Anděl 2022 Českej akadémie populárnej hudby. V kategórii slovenský album sa do shortilstu dostalo ďalších šesť nových albumov. TASR o tom informoval PR manažér Rado Mešša.



Výsledky prvého kola hlasovania českej hudobnej akadémie predznamenávajú, ako by mohli vyzerať tohtoročné nominácie na Ceny Anděl Coca-Cola 2022. Zo shortlistu siedmich interpretov v každej kategórii budú akademici hlasovať v druhom kole v polovici februára. Po ňom budú známe tradičné tri nominácie. Na shortlist v kategórii slovenský album sa spolu s albumom Posledné veci Mira Žbirku dostali aj Adonxs s albumom Age of Adonxs, Heľenine Oči – Cirkus 22, Kali & Peter Pann – Banan, Korben Dallas – Deti rýb, Richard Müller – Čierna labuť, biela vrana a Vec – Zem & Vec.



Žbirka je so svojím posmrtne vydaným albumom Posledné veci nominovaný aj v najprestížnejších českých kategóriách album roka, najlepší sólový interpret a skladba Nejsi sám s jeho synom Davidom, ktorý je aj producentom albumu, sa objavila v shortliste kategórie najlepšia skladba.



V poradí 32. ročník cien českej hudobnej akadémie sa uskutoční v sobotu 15. apríla v Křižíkovom pavilóne pražského Výstaviska. Najväčšie šance na nominácie majú s ohľadom na zastúpenie v jednotlivých kategóriách Calin a Žbirka. Prvý z nich zaujal albumom Popstar a singlom Hannah Montana, za ktorý by mohol byť nominovaný na skladbu, sólového interpreta, objav a v žánrovej kategórii rap. Trikrát v zoznamoch prednominácií figurujú mená 7krát3, Lazer Viking a skupiny Dunaj, Lake Malawi a Vypsaná fixa.



Aj tento rok zostali organizátori Cien Anděl pri trojkolovom systéme hlasovania. "Podobne ako v minulom ročníku, keď sme si ich vyskúšali prvýkrát, nám prednominácie umožňujú upozorniť na širšie spektrum skvelej hudby, ktorá u nás vychádza. Pri detailnejšom pohľade odhaľujú, že česká hudobná akadémia má v súčasnom zložení široký záber," komentuje výsledky prvého kola hlasovania predseda rady českej hudobnej akadémie Honza Vedral.



Trojkolový systém hlasovania podľa neho dáva akademikom priestor venovať sa pred finálnou voľbou pozorne rôznym nahrávkam. Na prvom kole hlasovania sa zúčastnilo celkom 421 akademikov, teda najviac za celú históriu Andělov.