Album Wish You Were Here od skupiny Pink Floyd má 50 rokov
Wish You Were Here je druhý album skupiny Pink Floyd s koncepčnou témou, z väčšej časti pod vedením už bývalého člena Rogera Watersa.
Autor TASR
Londýn 12. septembra (TASR) - Kiež by si tu bol, ale stále si; od vydania albumu Wish You Were Here anglickej rockovej skupiny Pink Floyd uplynie 50 rokov. Výročie publikovania platne s ikonickým obalom pripadne na 12. septembra.
Wish You Were Here je deviaty štúdiový album formácie, ktorý vyšiel v Británii na značke Harvest a v USA na značke Columbia. Album založený na materiáli, ktorý Pink Floyd zložili počas koncertov v Európe, bol nahraný v priebehu roku 1975 v štúdiách spoločnosti EMI v Londýne. Texty jednotlivých skladieb vyjadrujú túžbu, odcudzenie a sarkastickú kritiku hudobného priemyslu.
Väčšinu obsahu albumu tvorí skladba „Shine On You Crazy Diamond“, deväťdielna pocta spoluzakladateľovi skupiny Pink Floyd Sydovi Barrettovi (zomrel v roku 2006 vo veku 60 rokov), ktorý skupinu opustil sedem rokov predtým pre svoje zhoršujúce sa duševné zdravie.
Medzi hosťujúcich spevákov na albume patrili Roy Harper, ktorý naspieval hlavný vokál v skladbe „Have a Cigar“, a Venetta Fieldsová, ktorá naspievala sprievodný vokál v skladbe „Shine On You Crazy Diamond“.
Album Wish You Were Here získal zlatú platňu v Británii aj v USA, pričom dosiahol prvé miesto v rebríčkoch vo viacerých európskych krajinách. Do roku 2004 sa z neho predalo približne 13 miliónov kusov po celom svete. Spočiatku získal sporné recenzie; kritici považovali túto hudbu za neinšpiratívnu a horšiu ako na predchádzajúcich platniach Pink Floyd.
Neskôr bol vyhlásený za jeden z najvýznamnejších albumov všetkých čias a objavil sa na prestížnych zoznamoch svetových nahrávok vrátane prehľadu 500 najväčších albumov časopisu Rolling Stone, kde sa v roku 2023 umiestnil na 264. mieste.
Hráč na klávesové nástroje Richard Wright (zomrel v roku 2008 vo veku 65 rokov) a gitarista/spevák David Gilmour (79) ho označili za svoj obľúbený album skupiny.
Wish You Were Here je druhý album skupiny Pink Floyd s koncepčnou témou, z väčšej časti pod vedením už bývalého člena Rogera Watersa (82), odrážajúci jeho pocit, že predchádzajúca komunitná štruktúra kapely zmizla v prospech profesionálneho hudobníctva.
Wish You Were Here obsahuje aj lyrickú kritiku rockového hudobného priemyslu a vtedajšieho vnímania kapely z pohľadu mainstreamu.
Obal albumu vytvoril Storm Thorgerson z grafického štúdia Hipgnosis so sídlom v Londýne. Spoločnosť vypracovala aj ikonické obaly ďalších albumov Pink Floydu vrátane A Saucerful of Secrets (1968), More (1969), Ummagumma (1969), Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971), Obscured by Clouds (1972), The Dark Side of the Moon (1973) alebo Animals (1977).
Skupina Pink Floyd si v 80. rokoch zažila právne spory medzi Watersom a Gilmourom o používanie názvu kapely - s Gilmourovým víťazstvom. Formácia sa vytratila z hudobnej scény po vydaní svojho 15. štúdiového albumu The Endless River (2014), ktorý obsahoval iba zvyškový materiál z nahrávania platne The Division Bell (1994).
Kapela je oficiálne stále aktívna; tvoria ju Gilmour a bubeník Nick Mason (81).
