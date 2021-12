Alec Baldwin o nešťastí na nakrúcaní: Nestlačil som spúšť

New York 2. decembra (TASR) - Americký herec Alec Baldwin v rozhovore pre televíznu stanicu ABC uviedol, že nestlačil spúšť na rekvizite pištole, ktorú držal počas nakrúcania filmu v americkom štáte Nové Mexiko v ruke, keď zbraň vystrelila. O život vtedy prišla kameramanka Halyna Hatchinsová. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP.



"Nestlačil som spúšť," povedal Baldwin. "Nikdy by som na nikoho nenamieril a stlačil spúšť. Nikdy," zdôraznil.



Ide o Baldwinov prvý väčší rozhovor od incidentu z 21. októbra, ku ktorému došlo pri nakrúcaní westernu Rust. Odvysielaný bude vo štvrtok večer.



Podľa úradov bolo Baldwinovi povedané, že so zbraňou možno bezpečne manipulovať. Pokračuje sa však vo vyšetrovaní, ako sa do zbrane mohli dostať ostré náboje, píše AP.



Stanica ABC v stredu zverejnila videonahrávku, na ktorej Baldwin v slzách opisuje kameramanku Hutchinsovú, ktorá pri nakrúcaní prišla o život. Zranenia utrpel aj režisér Joel Souza.



Na otázku, ako sa do rekvizity zbrane mohli dostať ostré náboje, herec odpovedal: "Nemám tušenia. Niekto dal do zbrane ostrý náboj, náboj, ktorý na mieste (nakrúcania) vôbec ani nemal byť."



Baldwin spolupracuje s policajným vyšetrovaním, ktoré sa zameralo na špecialistu zodpovedného za zbraň a na asistenta režiséra, ktorý ju pred nakrúcaní osudnej scény hercovi odovzdal. Ako uvádza agentúra AFP, v súvislosti s vyšetrovaním podľa prokurátorky Mary Carmackovej-Altwiesovej nie je vylúčené ani trestné stíhanie Baldwina.



Stanica ABC uviedla, že v budúcotýždňovom dvojhodinovom špeciáli "20/20" sa bude podrobnejšie zaoberať vyšetrovaním streľby, píše AP.