Alec Baldwin podal žalobu na prokurátorov, ktorí ho stíhali

Washington 10. januára (TASR) - Americký herec Alec Baldwin podal žalobu za neodôvodnené stíhanie a porušenie občianskych práv proti osobám, ktoré sa podieľali na jeho trestnom stíhaní. Prípad sa týkal smrti kameramanky Halyny Hutchinsovej, ku ktorej došlo počas nakrúcania westernového filmu Rust, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



V žalobe sa uvádza, že prokurátori úmyselne zatajili dôkazy, ktoré by dokazovali Baldwinovu nevinu, a cielene urýchlili súdny proces a jeho odsúdenie. Tiež tvrdí, že obvinené osoby "zaslepila túžba obviniť Baldwina a urobili tak so zlým úmyslom".



Tím prokurátorov sa o hercovom zámere podať na nich žalobu dozvedel už v októbri 2023, uviedla jedna z obvinených, osobitná prokurátorka Kari Morrisseyová. "Tešíme sa na deň, keď sa postavíme pred súd," dodala.



Sudkyňa v americkom štáte Nové Mexiko v októbri minulého roka potvrdila júlové zamietnutie obvinenia herca Aleca Baldwina z neúmyselného zabitia.



Baldwinovi právnici po podaní žaloby v spoločnom vyhlásení pre tlačovú agentúru PA zdôraznili, že "trestné stíhanie má slúžiť na hľadanie pravdy a spravodlivosti, a nie na dosahovanie osobných či politických záujmov alebo obťažovanie nevinných", píše DPA.



"Kari Morrisseyová a ostatní obžalovaní opakovane porušili túto základnú zásadu, a pošliapali tak práva Aleca Baldwina. Podávame žalobu, aby obvinené osoby niesli zodpovednosť za svoje nesprávne konanie a aby sme im zabránili urobiť to niekomu inému," dodali.



Pri nakrúcaní filmu v októbri 2021 Baldwin, ktorý stvárňoval hlavnú postavu, počas skúšky vytiahol revolver, ako bolo uvedené v scenári. Namiesto slepého náboja však zbraň obsahovala ostrú muníciu.



Guľka zasiahla do hrude 42-ročnú kameramanku ukrajinského pôvodu Hutchinsovú a následne do ramena aj režiséra Joela Souzu, ktorý stál za ňou. Hutchinsová, matka vtedy deväťročného syna, krátko nato zomrela. Souza vyviazol s ľahkým zranením. Baldwin vinu odmieta a tvrdí, že spúšť zbrane nestlačil.