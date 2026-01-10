< sekcia Zahraničie
Aleppo: Podľa Kurdov armáda stále neovláda ich štvrť Šajch Maksúd
Vládne sily v noci zaútočili na štvrť ovládanú kurdskými bojovníkmi, pretože ignorovali termín na stiahnutie sa počas dočasného prímeria.
Autor TASR
Aleppo 10. januára 2026 (TASR) - Kurdské sily v sobotu popreli, že sýrska armáda prevzala kontrolu nad štvrťou Šajch Maksúd v Aleppe, ktorú stále ovládajú. Armáda v sobotu ráno oznámila, že tam dokončila bezpečnostnú raziu, píše TASR podľa agentúry AFP.
Vláda „šírila tvrdenia, že prevzala kontrolu nad 90 percentami štvrte Šajch Maksúd. Kategoricky potvrdzujeme, že tieto tvrdenia sú nepravdivé a zavádzajúce,“ uviedli kurdské sily. Korešpondenti AFP priamo z miesta informovali o pokračujúcej streľbe v oblasti.
Vládne sily v noci zaútočili na štvrť ovládanú kurdskými bojovníkmi, pretože ignorovali termín na stiahnutie sa počas dočasného prímeria. Ráno armáda oznámila „ukončenie úplnej bezpečnostnej razie v štvrti Šajch Maksúd“. Zároveň vyzvala obyvateľov, aby zostali vo svojich domovoch kvôli pokračujúcej prítomnosti kurdských síl.
Vojenský zdroj predtým pre oficiálnu tlačovú agentúru SANA povedal, že počas operácie bolo zatknutých „niekoľko členov SDF“, čo je odkaz na Sýrske demokratické sily vedené Kurdmi.
Vo vyhlásení armáda uviedla, že „jedinou zostávajúcou možnosťou pre ozbrojené elementy v oblasti Šajch Maksúd v Aleppe je okamžite sa vzdať a odovzdať aj svoje zbrane“.
Boje v druhom najväčšom sýrskom meste vypukli v utorok po tom, ako sa zastavila integrácia tamojšej autonómnej správy a ozbrojených jednotiek Kurdov do nových vládnych štruktúr v Sýrii.
Podľa údajov z oboch strán bolo počas bojov zabitých najmenej 21 civilistov a desaťtisíce ľudí z mesta utiekli. Ozbrojené strety sú najintenzívnejšie od zvrhnutia dlhoročného vládcu Bašára Asada v decembri 2024.
