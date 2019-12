Alexander Hug privítal prvé rozhovory Putina so Zelenským

Londýn 10. decembra (TASR) - Bývalý hlavný zástupca šéfa Osobitnej pozorovateľskej misie (SMM) Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na Ukrajine Alexander Hug privítal prvé dvojstranné rozhovory ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským počas pondelkového summitu normandskej štvorky v Paríži.



"Dialóg sa musí privítať, ale vzhľadom na skazu spôsobenú viac ako piatimi rokmi vojny to nebude jednoduché," uviedol Hug pre britský denník The Independent, ktorý článok zverejnil v utorok.



"Ukrajinci na oboch stranách kontaktnej línie, ktorí naďalej trpia touto vojnou, musia byť stredobodom tých, ktorí majú moc ukončiť krviprelievanie," zdôraznil Hug, švajčiarsky občan, ktorý odstúpil zo svojej funkcie hlavného zástupcu šéfa SMM OBSE na Ukrajine v októbri 2018. Na tejto pozícii pôsobil od roku 2014.



Francúzsky prezident Emmanuel Macron privítal v pondelok v Elyzejskom paláci v Paríži prezidentov Ruska a Ukrajiny Vladimira Putina a Volodymyra Zelenského, ako aj nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú. Lídri sa v hlavnom meste Francúzska zúčastnili na summite tzv. normandskej štvorky. Konali sa tam aj prvé dvojstranné rozhovory Vladimira Putina s Volodymyrom Zelenským.



Ako zhrnula agentúra UNIAN, účastníci summitu normandskej štvorky v Paríži sa prihlásili k plnej implementácii mierových dohôd podpísaných v Minsku a dohodli sa na odsune jednotiek a vojenskej techniky znepriatelených strán v troch ďalších sektoroch na styčnej línii, implementácii aktualizovaného plánu odmínovania na území Donbasu, zapracovaní tzv. Steinmeierovho plánu do ukrajinského zákonodarstva, výmene zadržiavaných osôb spôsobom "všetkých za všetkých", a to do konca roku 2019, ako aj na predĺžení platnosti osobitného statusu pre jednotlivé entity v Donbase.