Alexander Van der Bellen vyzval po voľbách na rokovania

Viedeň 29. septembra (TASR) — Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen po skončení nedeľňajších parlamentných volieb nepovedal, koho poverí zostavením novej vlády. Politické strany vyzval, aby začali rokovania, informuje TASR na základe správ rakúskych médií.



„Teraz sa začína fáza zostavovania vlády a existujú na to presné demokratické pravidlá, zakotvené v našej ústave“ uviedol prezident vo večernom príhovore.



Kto získa väčšinu mandátov v parlamente, môže vládnuť. Keďže žiadna jednotlivá strana nedostala viac ako 50 percent hlasov, je teraz na nich, aby našli riešenie, povedal Van der Bellen.



"Je o vzájomných kontaktoch, rozhovoroch, vyjednávaní s cieľom nájsť dobré a solídne kompromisy. Nájdenie týchto riešení si vyžaduje čas a je to dobre investovaný čas," konštatoval Van der Bellen s tým, že aj on bude rokovať s lídrami všetkých strán. Zdôraznil, že ústredným cieľom vlády musí byť „zabezpečiť nám, našim deťom a vnúčatám dobrú budúcnosť“.



Nedeľňajšie parlamentné voľby v Rakúsku prvýkrát od svojho vzniku v roku 1956 vyhrala v súčasnosti opozičná krajne pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) pred Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) kancelára Karla Nehammera a sociálnymi demokratmi (SPÖ). Do parlamentu sa dostali aj Zelení, ktorí sú súčasťou vládnucej koalície, ako aj liberálna strana NEOS.



Jednou z hlavných tém predvolebnej kampane bola migrácia. Líder FPÖ Herbert Kickl prisľúbil, že v prípade víťazstva a vytvorenie novej vlády v tejto oblasti tvrdo zasiahne a urýchli deportácie migrantov do ich domovských krajín.



Otázka podoby budúcej koaličnej vlády zostáva otvorená. FPÖ napriek víťazstvu nemá prípadnú účasť vo vláde neistú. Z doterajších parlamentných strán spoluprácu so slobodnými výslovne nevylúčili len ľudovci, ich líder Nehammer však trvá na svojom odmietnutí spolupracovať s Kicklom.



Ten vníma svoje volebné víťazstvo ako signál na zmenu smerovania politiky v Rakúsku. "Dnes prehovoril volič," uviedol vo svojej prvej reakcii. Voliči podľa neho „jasne ukázali, že takto to v tejto krajine nemôže ďalej pokračovať“.



Vo vysielaní verejnoprávnej televízie ORF Kickl povedal, že je pripravený viesť vládu, no ostatné strany teraz musia odpovedať na otázku, „ako vnímajú demokraciu“, čím narážal na Nehammerovo odmietnutie byť vo vláde, v ktorej by bol kancelárom.