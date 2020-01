Slovenka o požiaroch v Austrálii: Rúška nosíme od polovice novembra

Bratislava 11. januára (TASR) – Ľudia v Sydney nevidia pre požiare nič a rúška na tvári nosia od polovice novembra. "V bytoch nemôžeme otvoriť okná a pritom v nich je 30 až 40 stupňov Celzia," priblížila pre TASR Slovenka Alexandra žijúca v Austrálii. Aktuálnu situáciu v Sydney prirovnala k ohnisku, pri ktorom musíte stáť a dýchať všetok dym.



"Žijeme skoro v centre Sydney a nie sme priamo ohrození požiarmi, ale asi 20 - 30 kilometrov od centra evakuovali skoro všetkých kolegov, ktorých mám v práci," povedala. Vysvetlila, že požiare v Austrálii alebo vypaľovanie trávy sú bežnými záležitosťami, takúto situáciu však ešte nezažila. Do krajiny sa presťahovala pred siedmimi rokmi. "Je to veľká katastrofa,“ doplnila.



Slovenky Alžbety, ktorá tiež žije v centre Sydney, sa požiare priamo nedotýkajú, ale zlá kvalita ovzdušia jej život ovplyvňuje už viac ako dva mesiace. "Napríklad keď fúka, tak v našom byte sú vrstvy popola, takže to, čo dýchame, sú aj sadze," opísala pre TASR a podobne ako Alexandra to prirovnala k dýchaniu dymu z ohniska.



Celá Austrália je v plameňoch, ale najhoršie požiare podľa Slovenky Dany, ktorá žije s manželom a dcérou v austrálskom Brisbane, zasiahli štáty Nový Južný Wales, Viktória a Južná Austrália.



"V Canberre pred pár dňami poštári nemohli chodiť roznášať poštu z dôvodu kvality vzduchu a jediná priama diaľnica, ktorá spája Južnú Austráliu a Západnú Austráliu je už pár dní pre požiare zavretá," uviedla Dana pre TASR. Dodala, že podľa obrázkov z Kangaroo Island, ktorý má jedinečnú faunu a flóru, možno vidieť, že tam zhorela značná časť ostrova.



Podľa jej slov je austrálska verejnosť pomerne nahnevaná na vládu, pretože situáciu nezvláda. Momentálne je do hasenia požiarov už zapojené letectvo aj námorníctvo.



Austrália bojuje s veľkými požiarmi už niekoľko mesiacov. Súčasná krízová situácia vznikla v dôsledku trojročného sucha, ktoré spôsobilo, že rozsiahle lesné porasty sú náchylnejšie na požiare. Od septembra 2019 požiare spálili viac ako 10,3 milióna hektárov pôdy a vegetácie. O život doteraz prišlo 26 ľudí a podľa odhadov zahynula, alebo bola zranená približne miliarda zvierat vrátane hospodárskych.