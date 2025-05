Alexandriu zasiahlo náhle krupobitie

Alexandria 31. mája (TASR) - Egyptským mestom Alexandria sa v sobotu prehnala nesezónna búrka, ktorá zaplavila cesty a poškodila podniky na pobreží. Ide o najnovší výkyv počasia v regióne, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach mesto v noci zasypalo krupobitie, ktoré prinútilo ľudí utiecť z kaviarní, keďže nárazový vietor vohnal ľadové krúpy cez okná. Oblohu osvetľovali blesky a podchody boli zatopené.



Starosta Alexandrie Ahmad Chálid Hasan zvýšil stupeň pohotovosti a záchranné tímy pracovali celé dopoludnie na odťahovaní vozidiel a odstraňovaní trosiek. Egyptské ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že neboli hlásené žiadne obete.



Búrky sú na egyptskom pobreží Stredozemného mora v zime bežné, ale médiá označili túto jarnú udalosť za „bezprecedentnú“. Vedci varujú, že extrémne počasie je čoraz častejšie v dôsledku zmeny klímy, ktorá spôsobuje suchá, ale aj intenzívne a nepredvídateľné búrky s dažďom.



Alexandria je veľmi zraniteľná voči vplyvom klímy - trpí pobrežnou eróziou, stúpajúcou hladinou mora a záplavami spôsobenými každoročnými búrkami. Podľa Medzivládneho panelu OSN pre zmenu klímy (IPCC) by sa hladina Stredozemného mora mohla v priebehu troch desaťročí zvýšiť až o jeden meter.



Aj podľa optimistickejších prognóz by už 50-centimetrový nárast hladiny do roku 2050 zaplavil 30 percent Alexandrie, vyhnal štvrtinu zo šiestich miliónov jej obyvateľov a pripravil o prácu 195.000 ľudí, konštatuje AFP.



Úrady preto začali s úsilím o zmiernenie následkov vrátane výstavby mohutného vlnolamu pozdĺž pobrežia mesta.