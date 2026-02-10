< sekcia Zahraničie
Alexandru Munteanu podporil Ukrajinu a jej snahu o integráciu do EÚ
Moldavsko, hraničiace s Ukrajinou a Rumunskom, čelí od začiatku ruskej invázie zvýšenému bezpečnostnému a politickému tlaku vrátane snáh o destabilizáciu spájaných s Moskvou.
Autor TASR
Kyjev 10. februára (TASR) - Moldavský premiér Alexandru Munteanu pricestoval v utorok ráno do Kyjeva na svoju prvú oficiálnu návštevu Ukrajiny, kde má naplánované rokovania s prezidentom Volodymyrom Zelenským a premiérkou Julijou Svyrydenkovou, informoval na svojom webe denník Le Monde.
„V mene moldavského ľudu odovzdávam jasný odkaz solidarity. Sme jednotní s Ukrajinou, susedom a priateľom, spojení v našom záväzku za spravodlivý a trvalý mier a za našu spoločnú budúcnosť v rámci EÚ,“ napísal Munteanu na sociálnej sieti X.
Rozhovory moldavskej delegácie s ukrajinskými predstaviteľmi sa zamerajú na cestu oboch štátov k členstvu v EÚ, bilaterálnu spoluprácu a regionálnu bezpečnosť. Obe krajiny zintenzívnili svoje úsilie o integráciu do EÚ, odkedy Rusko v roku 2022 spustilo svoju inváziu na Ukrajinu.
Munteanu bol pred vstupom do politiky podnikateľom a viac ako 20 rokov žil na Ukrajine, kde vo februári 2022 zažil začiatok Ruskom rozpútanej vojny, doplnil spravodajský web Kyiv Independent.
Za premiéra bol vymenovaný po tom, čo proeurópska Strana akcie a solidarity (PAS) prezidentky Maie Sanduovej v roku 2025 vyhrala parlamentné voľby, ktoré sa konali na pozadí obáv z ovplyvňovania predvolebnej kampane a hlasovania zo strany Ruska.
