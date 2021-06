Alexej Navaľnyj získal cenu za odvahu, venoval ju politickým väzňom

Ženeva 8. júna (TASR) - Dcéra uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného prebrala v mene svojho otca v utorok cenu za "odvahu", ktorú mu udelili na Ženevskom summite o ľudských právach a demokracii za odvahu čeliť vláde ruského prezidenta Vladimira Putina. Informovali o tom agentúry AP a AFP a portál Meduza.io.



"V liste ma otec poprosil venovať túto cenu všetkým politickým väzňom v Rusku a v Bielorusku. Napísal, že 'Väčšina z nich sa sa nachádza v oveľa horšej situácii ako ja, pretože nie sú takí známi. No musia vedieť, že nie sú sami a zabudnutí. Musíme si pamätať tých, ktorí bojujú za našu slobodu, a musíme pomáhať ich blízkym a podporovať ich rodiny'," citovala Daria Navaľná slová svojho otca z listu, ktorý jej poslal z väzenia.



Navaľná vystúpila na summite prostredníctvom videohovoru.



"Nebudem klamať... je mi smutno, že preberám túto cenu. Na miesto mňa tu mal byť môj otec. No ten je v ruskom väzení jednoducho za to, že hovorí to, v čo verí, a za to, že neumrel vtedy, keď to chcela ruská vláda... My, (ruskí) občania rozhodneme o tom, kto a ako dlho bude vládnuť v našej krajine, a budeme chrániť svoje práva a slobody," uviedla Navaľná na záver svojho vystúpenia.



Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zadržali v januári po návrate z Nemecka, kde sa päť mesiacov zotavoval z pokusu o otravu nervovoparalytickou látkou typu novičok. Z tohto činu obviňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a ruské tajné služby. Kremeľ akúkoľvek úlohu pri otrave popiera.



Vo februári Navaľnému zmenil súd v Moskve pôvodne podmienečný trest odňatia slobody vynesený v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Vo väzení tak politik strávi dva roky, šesť mesiacov a dva týždne. Prepustený by tak mal byť koncom júla alebo začiatkom augusta 2023.