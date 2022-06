Alexeja Navaľného previezli z väzenia na neznáme miesto

Moskva 14. júna (TASR) - Väzneného ruského opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného previezli z väzenského tábora v Pokrove vo Vladimirskej oblasti na neznáme miesto. Prostredníctvom aplikácie Telegram o tom v utorok informoval Navaľného spolupracovník Leonid Volkov, ktorý žije v exile.



Navaľného hovorkyňa Kira Jarmyšová na Telegrame uviedla, že politikovi právnici a príbuzní neboli o jeho prevoze vopred informovaní. Pripomenula, že podľa oficiálne nepotvrdených správ sa väzenská správa chystala Navaľného premiestniť do väznice IK-6 s prísnym režimom v Melechove vo Vladimirskej oblasti. Jarmyšová dodala, že zatiaľ nie je známe, či sa tak naozaj stalo.



Vysvetlila, že problém nespočíva len v tom, že „väznica s prísnym režimom je oveľa horšia", ale aj v tom, že "po celý čas, čo nevieme, kde Alexej je, zostáva sám zoči-voči systému, ktorý sa ho už pokúsil zabiť". "Preto je teraz hlavnou úlohou nájsť ho čo najskôr," zdôraznila Jarmyšová.



Súd 22. marca odsúdil Alexeja Navaľného na deväť rokov väzenia na základe obvinení z podvodu a pohŕdania súdom. Moskovský mestský súd tento verdikt 24. mája potvrdil.



Obžaloba v tejto kauze tvrdila, že politik lákal od svojich sympatizantov finančné dary na údajné odhaľovanie a vyšetrovanie prípadov korupcie, ako aj na svoju prezidentskú kampaň. Takto získané peniaze však Navaľnyj údajne spreneveril a využil na financovanie svojich súkromných aktivít.



Samotný Navaľnyj už v máji pripustil, že by mohol byť premiestnený do väznice IK-6. "Môj rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť, ale väzni z Melechova mi už píšu, že mi vybavujú väzenie vo väzení," uviedol Navaľnyj.