Alexijevičová sa obávala únosu, chrániť ju prišli diplomati krajín EÚ

Štokholm 9. septembra (TASR) - Veľvyslanci Švédska, Rakúska a Rumunska v stredu v Minsku prišli do bytu bieloruskej spisovateľky Sviatlany Alexijevičovej, aby zabránili jej prípadnému zadržaniu a vyjadrili takto podporu bieloruskej opozícii.



Informovali o tom v stredu švédsky denník Dagens Nyheter i ruský spravodajský portál RBK, ktorý napísal, že laureátku Nobelovej ceny za literatúru prišli brániť diplomati Litvy, Nemecka, Poľska, Slovenska, Česka a Švédska.



Fotografia zo stretnutia diplomatov v Alexijevičovej byte zverejnila švédska ministerka zahraničných vecí Ann Lindeová na svojom konte na sociálnej sieti Twitter.



Na možnú hrozbu svojho únosu a zadržania upozornila Alexijevičová na sociálnych sieťach, keď si v okolí domu, kde býva, všimla neznámych mužov, ktorí neskôr klopali na jej dvere.



Redaktori proopozičných médií, zalarmovaní jej príspevkom na sociálnych sieťach, sa o krátky čas zhromaždili pred jej domom.



Ako na svojom webe napísal denník L'Ouset France, nevysvetliteľné a náhle zmiznutia známych predstaviteľov bieloruskej opozície sú v posledných dňoch častou praxou. Alexijevičová je momentálne poslednou členkou predsedníctva opozíciou vytvorenej Koordinačnej rady, ktorá je ešte na slobode.



Naposledy bol zadržaný Maksim Znak, ktorý v stredu prišiel do svojej kancelárie, odkiaľ sa mal ku kolegom pripojiť v rámci videokonferencie. Stihol však len poslať krátku správu so slovom "masky". Informovala o tom tlačová služba Koordinačnej rady, ktorá na sociálnej sieti Telegram zverejnila aj fotografiu zachytávajúcu Znaka, ako ho eskortujú neznámi maskovaní muži v civile.



Neskôr bieloruský Vyšetrovací výbor informoval, že Znak a ďalšia — mediálne známejšia — členka predsedníctva Koordinačnej rady Maryja Kalesnikavová sú vo vyšetrovacej väzbe na základe podozrenia z pokusu o uzurpáciu moci v Bielorusku a z činnosti zameranej na destabilizáciu sociálno-politickej a ekonomickej situácie.



Kalesnikavovú ráno 7. septembra uniesli neznámi muži priamo z ulice v centre Minska. V utorok ráno sa objavila informácia, že bieloruské úrady sa jej pokúsili nanútiť exil a odviezť na Ukrajinu.



Tento zámer im nevyšiel — okrem iného aj pre to, že Kalesnikavová tesne pred hranicou zničila svoj pas. Následne ju bieloruskí pohraničníci zadržali. Podľa svojej právničky sa momentálne nachádza vo vyšetrovacej väznici v Minsku.



Bieloruská generálna prokuratúra nedávno deklarovala, že činnosť Koordinačnej rady je zameraná na uzurpáciu moci v krajine, preto proti nej vedie vyšetrovanie.



Na výsluch boli od vzniku Koordinačnej rady predvolaní prakticky všetci členovia jej predsedníctva vrátane Alexijevičovej.



Viacerých z predstaviteľov Koordinačnej rady za účasť na stále prebiehajúcich protestoch proti prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi i svoje politické aktivity odsúdili na niekoľkodňové väzenské tresty. Ďalší boli donútení k odchodu z krajiny. Samotná Alexijevičová však aj v stredu deklarovala, že z Bieloruska neodíde. Uznala však, že bezpečnostné zložky majú svoje metódy, ako k tomu odporcov režimu donútiť.



Členovia rady opakovane tvrdia, že sa nechcú dostať k moci, iba sa snažia revidovať výsledky prezidentských volieb, ktoré podľa bieloruskej volebnej komisie vyhral Lukašenko.