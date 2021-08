Alexijevičovú v Bielorusku vyškrtli z osnov stredoškolskej literatúry

Ruský spisovateľ Alexander Isajevič Solženicyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Minsk 8. augusta (TASR) - Z osnov literatúry pre stredné školy v Bielorusku vyškrtli diela bieloruskej spisovateľky Sviatlany Alexijevičovej, ako aj ruských autorov Alexandra Solženicyna a Vladimira Nabokova.Alexijevičová, ktorá v roku 2015 získala Nobelovu cenu za literatúru, aktívne podporuje bieloruskú opozíciu a patrí k ostrým kritikom režimu Alexandra Lukašenka.O vyradení jej diel zo stredoškolských osnov informoval spravodajský web Belaruspartisan.by na základe upozornenia jedného z učiteľov.V osnovách schválených v roku 2017 a platných aj pre rok 2020 boli do sekcie "" zaradené aj diela Solženicyna, Nabokova a Viktora Nekrasova.Na analýzu Solženicynovej novely Jeden deň Ivana Denisoviča boli v učebnom pláne vyhradené tri vyučovacie hodiny. Ako odporúčané kniha pre doplnkové čítanie je v programe aj Solženicynov román Matrionina chalupa.V osnovách pre rok 2021 však zostal ako odporúčaný spisovateľ už iba spisovateľ a disident Viktor Nekrasov, predstaviteľ sovietskej literatúry po druhej svetovej vojne.V rámci učiva o literárnych dielach vytvorených bieloruskými spisovateľmi v ruštine bola v sekcii "" odporúčaná aj kniha Poslední svedkovia od Sviatlany Alexijevičovej. V nových osnovách tam namiesto nej je predseda Zväzu spisovateľov Bieloruska Nikolaj Čerginec.Spravodajský web pripomenul, že bieloruská generálna prokuratúra začala vlani 20. augusta trestné stíhanie vo veci vytvorenia koordinačnej rady bieloruskej opozície.Alexijevičová, ktorá je členkou rady, opustila Bielorusko vlani na jeseň rok po tom, čo ju štátne orgány predvolali na výsluch. K jej odchodu z krajiny prispeli aj jej obavy, že by sa mohla stať obeťou únosu. Alexijevičovú vtedy do jej bytu v Minsku prišli chrániť a podporiť diplomati členských štátov EÚ akreditovaní v Bielorusku.Nedávno bieloruské úrady zmrazili účty bieloruského PEN centra - združenia spisovateľov, na čele ktorého je Alexijevičová.