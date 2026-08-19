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Alhambra po zemetraseniach opäť otvorila svoje brány verejnosti
Otrasy zároveň spôsobili materiálne škody a viedli k preventívnym evakuáciám a uzáverám viacerých objektov.
Autor TASR
Madrid 19. augusta (TASR) – Historický komplex Alhambra v španielskej Granade v stredu opäť otvorili pre verejnosť. Pamiatku v utorok z preventívnych dôvodov evakuovali po sérii zemetrasení v priľahlej oblasti. Prvé kontroly neodhalili významné poškodenie historických stavieb ani riziko ich zrútenia, informovala agentúra AP.
V provincii Granada zaznamenali v posledných dňoch sériu zemetrasení. Utorkové otrasy, z ktorých najsilnejší dosiahol magnitúdu približne 4,8, si vyžiadali troch ľahko zranených. Otrasy zároveň spôsobili materiálne škody a viedli k preventívnym evakuáciám a uzáverám viacerých objektov.
Komplex Alhambra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky islamskej architektúry v Európe, utrpel iba lokálne poškodenia, napríklad na cimburí, omietkach či štukových prvkoch. Predstaviteľ andalúzskej vlády zodpovedný za krízové riadenie Antonio Sanz uviedol, že zistené poškodenia neohrozujú samotné kultúrne dedičstvo.
Po približne 24-hodinovej uzávere bola Alhambra v stredu opäť sprístupnená verejnosti. Návštevníci však musia využívať upravené a skrátené trasy, ktoré majú v prípade ďalších otrasov umožniť rýchlu evakuáciu.
Pevnosť Alcazaba, ktorá je súčasťou komplexu Alhambra, zostáva podľa aktuálnych informácií zatvorená do odvolania.
Alhambru vlani navštívilo približne 2,7 milióna ľudí, doplnila AP.
V provincii Granada zaznamenali v posledných dňoch sériu zemetrasení. Utorkové otrasy, z ktorých najsilnejší dosiahol magnitúdu približne 4,8, si vyžiadali troch ľahko zranených. Otrasy zároveň spôsobili materiálne škody a viedli k preventívnym evakuáciám a uzáverám viacerých objektov.
Komplex Alhambra, ktorý je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO a patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky islamskej architektúry v Európe, utrpel iba lokálne poškodenia, napríklad na cimburí, omietkach či štukových prvkoch. Predstaviteľ andalúzskej vlády zodpovedný za krízové riadenie Antonio Sanz uviedol, že zistené poškodenia neohrozujú samotné kultúrne dedičstvo.
Po približne 24-hodinovej uzávere bola Alhambra v stredu opäť sprístupnená verejnosti. Návštevníci však musia využívať upravené a skrátené trasy, ktoré majú v prípade ďalších otrasov umožniť rýchlu evakuáciu.
Pevnosť Alcazaba, ktorá je súčasťou komplexu Alhambra, zostáva podľa aktuálnych informácií zatvorená do odvolania.
Alhambru vlani navštívilo približne 2,7 milióna ľudí, doplnila AP.