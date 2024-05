Aliancia CDU/CSU hlasovala za povinnú vojenskú službu

Berlín 7. mája (TASR) - Nemeckí konzervatívci z aliancie CDU-CSU v utorok na straníckom zjazde hlasovali za obnovenie povinnej vojenskej služby. Ide o súčasť snahy oživiť nemeckú armádu po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Aliancia CDU-CSU je najväčšou opozičnou stranou v Nemecku a na straníckom zjazde schválila návrh svojho mládežníckého krídla - Únie mladých Nemecka (JU) - na dočasný návrat k brannej povinnosti.



Konzervatívci už prisľúbili zavedenie povinnej ročnej verejnoprospešnej služby, ktorú by mladí ľudia mohli absolvovať v armáde alebo v prospech občianskej spoločnosti. JU však namietala, že implementácia by trvala pridlho, a ako dočasné riešenie navrhla povinnú vojenskú službu pre obmedzený počet ľudí.



Podľa uznesenia by nemecká armáda (Bundeswehr) každoročne určovala svoje potreby, a na ich základe by bol povolaný príslušný počet brancov. Návrh bol schválený "veľkou väčšinou", uviedla poslankyňa Bundestagu Serap Gülerová.



"Obranu našej demokracie nesmieme naďalej ponechávať na princípe nádeje," povedal predseda JU Johannes Winkel. Povinná vojenská služba je podľa neho "krátkodobou a realistickou možnosťou" na riešenie personálnych problémov Bundeswehru.



Nemecko zrušilo povinnú vojenskú službu v roku 2011. Konflikt na Ukrajine znovu rozprúdil diskusiu o tom, či by mladí muži a ženy mali povinne bojovať za svoju krajinu. Bundeswehr aj napriek cielenému náboru prijal v roku 2023 iba 18.802 nových vojakov - o 27 viac ako v roku 2022.



Za stranícke uznesenie hlasoval aj Daniel Günther, premiér spolkovej krajiny Šlezvicko-Holštajnsko. Povinná vojenská služba by podľa jeho slov bola "viditeľným signálom pre Rusko a ostatných", že Nemecko je vážne pripravené brániť sa.